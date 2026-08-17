به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم،دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، اعلام کرد به پیت هگست، وزیر دفاع این کشور، دستور داده است رزمایشهای مشترک نظامی با کرهجنوبی کاهش یابد.
ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» مدعی شد این رزمایشها علاوه بر هزینهبر بودن، پیام نادرست و خصمانهای برای کرهشمالی ارسال میکنند. وی افزود با توجه به اینکه برای لغو کامل رزمایشها دیر شده بود، دستور داده است سطح برگزاری آنها بهطور قابل توجهی کاهش پیدا کند.
رئیسجمهور آمریکا همچنین با تمجید از روابط خود با کیم جونگ اون، رهبر کرهشمالی، گفت این کشور تا زمانی که وی رئیسجمهور آمریکا باشد، تهدیدی برای واشنگتن محسوب نمیشود و از احترام برخوردار خواهد بود.
ترامپ در بخش دیگری از اظهاراتش مدعی شد اخیراً از رئیسجمهور کرهجنوبی پرسیده است آیا سئول حاضر است در تلاش آمریکا برای خلع سلاح هستهای کرهشمالی مشارکت کند که با پاسخ منفی او مواجه شده است.
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که تنشها در شبهجزیره کره افزایش یافته و کرهشمالی همزمان با تقویت همکاریهای دفاعی واشنگتن و سئول، چندین آزمایش موشکی انجام داده است.
آمریکا و کرهجنوبی در اوت ۲۰۲۴ رزمایش «سپر آزادی اولچی» را برگزار کردند؛ رزمایشی گسترده که با هدف افزایش آمادگی دو کشور برای مقابله با تهدیدهای موشکی و هستهای کرهشمالی انجام شد.
پیونگیانگ نیز در واکنش به این رزمایشها، آزمایشهای موشکی متعددی انجام داد؛ اقداماتی که تداوم تنش و رقابت نظامی در منطقه را نشان میدهد.
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