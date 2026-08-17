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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۴:۴۹

نوجوانان پای کار ایران؛ حماسه حضور دهه نودی‌های زابلی در تجمعات شبانه

نوجوانان پای کار ایران؛ حماسه حضور دهه نودی‌های زابلی در تجمعات شبانه

زابل- حضور دهه نودی‌های زابلی در تجمعات شبانه این شهر، پیام واضحی به دشمنان این سرزمین دارد.

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کد مطلب 6918696

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