https://mehrnews.com/x3cPBT ۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۴:۴۹ کد مطلب 6918696 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۴:۴۹ نوجوانان پای کار ایران؛ حماسه حضور دهه نودیهای زابلی در تجمعات شبانه زابل- حضور دهه نودیهای زابلی در تجمعات شبانه این شهر، پیام واضحی به دشمنان این سرزمین دارد. دریافت 18 MB کد مطلب 6918696 کپی شد مطالب مرتبط پنجمین روز طوفانی در سیستان؛ سرعت باد در زابل به ۱۱۲ کیلومتر رسید ۷۸ درصد روستاهای سیستان و بلوچستان از آب سالم بهره مند هستند عدم رعایت بهداشت باعث پلمب یک نانوایی در زابل شد افتتاح ۸۴ پروژه ورزشی در سیستان و بلوچستان برچسبها ایران دهه نودی تجمع مردمی رهبر شهید
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