پرستو علی نسب یکی از کارگردان های این اثر نمایشی در این باره به خبرنگار مهر گفت: نمایش «اسب های پشت پنجره» نوشته ماتئی ویسنی یک است که از 19 بهمن ماه به کارگردانی مشترک من و مصطفی مباشری اجرای خود را در تماشاخانه سه نقطه آغاز کرده است.

وی درباره تجربه کارگردانی مشترک این نمایش عنوان کرد: از گذشته به آثار ویسنی‌ ‌یک علاقمند بودم بنابراین این متن را برای اجرا انتخاب کردم. ابتدا قرار بود کارگردانی نمایش را خودم بر عهده داشته باشم و ایده هایی هم برای اجرای میزانس ها در ذهنم بود اما با اضافه شدن آقای مبشری همه چیز ار اول آغاز شد و تغییراتی در میزانسن و ایده های اولیه برای اجرا داده شد.

علی‌نسب درباره مضمون این اثر نمایشی توضیح داد: اکثر آثار ویسنی یک در ارتباط با تاثیر جنگ و به تمسخر کشیدن آن است. ویسنی یک در نهایت می خواهد به این نتیجه برسد که آدم ها نمی دانند به چه دلیلی جنگ را آغاز می کنند و این تلاش بیهوده منجر به کشته شدن افراد بسیاری می شود. با توجه به مضمون اثر تلاش کردیم ایده های خودمان را نیز روی متن سوار کنیم.

وی ابراز کرد: این نمایش علاوه بر فضاسازی ابزوردی که دارد طنز تلخی را هم به مخاطب القا می کند که در اجرای این نمایش نیز ما تلاش کردیم مفاهیم موجود در نمایشنامه را به درستی به مخاطب منتقل کنیم. البته اجرای نمایش تفاوت هایی با متن ویسنی یک دارد اما تم ضد جنگ اثر در اجرا حفظ شده است.

این کارگردان درباره داستان نمایش توضیح داد: این نمایش سه اپیزود دارد. در اپیزود اول یک مادر و پسر به تصویر کشیده می شوند که دنیای متفاوتی دارند. پسر قرار است به جنگ برود و مادر نگران رفتن فرزندش است. پسر می داند که قرار است به سمت مرگ برود اما مادر در دنیای دیگری به سر می برد. در اپیزود دوم یک یک پدر و دختر و در اپیزود سوم یک زن و شوهر به نمایش در می آیند که باز هم هیچ کدام از این افراد حرف یکدیگر را به درستی نمی فهمند.

وی متذکر شد: در این اثر مردهای نمایش همگی به جنگ می روند و نهایتا این زن ها هستند که قربانی می شوند اما بعد از تنها شدن و مرگ همراهانشان تلاش می کنند در ذهن خود از آنها یک قهرمان بسازند و با وجود تفاوت ها عزیزانشان را فراموش نکنند.

وی در پایان صحبت هایش یادآور شد: در این نمایش اسب هایی پشت پنجره هستند که مردان داستان را به سمت جنگ و نهایتا مرگ می برند. در طراحی صحنه نمایش تلاش کردیم که این موقعیت به شیوه ای غیر رئالیستی به تصویر کشیده شود بنابراین پنجره ای که در اثر شاهدش هستیم روزنه ای ندارد و به شکلی ابزورد موقعیت این افراد را به نمایش می گذارد.

صیاد آیینه وند، بهار جهانگیر، مصطفی مباشری، حسین تفرشی، نیلوفر ایل درویش، پرستو علی نسب، رامین جعفری بازیگران این اثر نمایشی هستند که تا 22 اسفند ماه ساعت 17 در تماشاخانه سه نقطه روی صحنه است.

دیگر عوامل این نمایش عبارتند از: دستیار کارگردان: مصطفی زارع، منشی صحنه: فرشته احدی، مدیر صحنه: عباس اکبری، عکاس: بابک حقی، طراح پوستر و بروشور: اردشیر عزیزی، طراح صحنه ولباس: پرستو علی نسب، نقاشی لته ها: ماهور میرشکاک، رسانه و تبلیغات: خاطره علی نسب، تبلیغات مجازی: گروه تقویم تئاتر، ساخت و انتخاب موسیقی: محمود صفری، ساخت تیزر: شهیار کبیری.