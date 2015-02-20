به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‌های فوتبال اشتوتگارت و دورتموند جمعه شب در چارچوب هفته بیست و دوم رقابتهای دسته اول باشگاه‌های آلمان، بوندس لیگا برابر هم به میدان رفتند که در پایان تیم دورتموند با نتیجه 3 بر 2 از سد میزبان خود گذشت تا به سومین برد متوالی خود در هفته های اخیر دست یابد.

پیر امریک اوبامیانگ در دقیقه 25 دورتموند را در زمین قعرنشین بوندس لیگا پیش انداخت اما در دقیقه 32 اشتوتگارت صاحب یک ضربه پنالتی شد که فلورین کلین آن را به گل تبدیل کرد. در دقیقه 39 ایلکای گوندوگان گل دوم دورتموند را به ثمر رساند. بازی تا دقیقه 89 با همین نتیجه در جریان بود که مارکو رویس در این دقیقه گل سوم تیم دورتموند را به ثم رساند اما در دقیقه 90 گئورگ نیدرمیر برای دومین بار دروازه دورتموند را گشود تا حساب کار 3 بر 2 شود.

دورتموند با این برد 25 امتیازی شد و موقتا با پنج رده صعود جای تیم هانوفر را در رده دهم جدول گرفت.