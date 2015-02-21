هشتمین جشنواره شعر و داستان شاهوار به کار خود پایان داد

سید محمد رضا طبسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مراسم اختتامیه هشتمین جشنواره شعر و داستان کوتاه شاهوار با حضور سید عباس دانائی رئیس حوزه هنری استان سمنان، داوران جشنواره و نویسندگان و شاعران استان های سمنان، گلستان و مازندران در سالن هلال احمر شاهرود برگزار شد.

وی تصریح کرد: بر اساس رای هیئت داوران در بخش آزاد داستان، مقام اول به محمد رضا فیروزی ازسمنان تعلق گرفت و آتنا محفوظی و حسن جعفری از سمنان، به ترتیب مقام های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

این مقام مسئول گفت: در بخش ویژه داستان، عاطفه لاری از شاهرود، حائز مقام نخست شد و لیلا نوحی طهرانی از شاهرود، مقام دوم این بخش را به خود اختصاص داد و هیئت داوران هیچ اثری را به عنوان مقام سوم معرفی نکردند.

طبسی اظهار داشت: در بخش آزاد شعر نیز، نیما قزللو از سمنان مقام اول را به خود اختصاص داد و ابوالفضل حسنیان از سرخه و زهرا محمد خوریانی از شاهرود، به ترتیب حائز مقام های دوم و سوم شدند.

وی خاطرنشان کرد: در بخش ویژه شعر قاسم بای از استان گلستان، مقام نخست و مصطفی توفیقی از سمنان حائز مقام دوم شد و دادیار حامدی از ساری، مقام سوم را کسب کرد.

رئیس حوزه هنری شهرستان شاهرود افزود: میثم متاجی نیموری از نوشهر و شکیبا غفاریان از شاهرود، در بخش ویژه شعر مورد تقدیر قرار گرفتند و محمد کاوه از آمل و نفیسه محمد نژاد از سمنان، برگزیدگان بخش تقدیری شعر در بخش آزاد بودند.

طبسی تصریح کرد: شهناز امیری از شاهرد و زکیه مستعان از سمنان، نیز در بخش ویژه داستان مورد تقدیر واقع شدند و محمد میرزایی، امیرمسعود میرباقری و عالمه نوشک از شاهرود، برگزیدگان بخش تقدیری داستان آزاد بودند.

این مقام مسئول گفت: «محمد حسن شهسواری»، «سید احمد بطحائی» و «مهدی حمیدی پارسا» در بخش داستان و «سعید بیابانکی» و «کمال شفیعی مشعوف» در بخش شعر، هیئت داوران هشتمین جشنواره شعر و داستان کوتاه شاهوار بودند.

وی یادآوری کرد: ۳۲۶ اثر از نویسندگان و شاعران استان های سمنان، گلستان و مازندران، به تفکیک در بخش شعر ۱۹۶ اثر( ۱۰۴ اثر با موضوع آزاد و ۹۲ اثر با موضوع ویژه) و در بخش داستان نیز ۱۳۰ اثر (۶۸ اثر با موضوع آزاد و ۶۲ اثر با موضوع ویژه) برای شرکت در هشتمین جشنواره شعر و داستان کوتاه شاهوار به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.

طبسی در خاتمه تصریح کرد: فراخوان هشتمین جشنواره شعر و داستان کوتاه شاهوار در دو بخش: آزاد (با شرایط سنی – حداکثر ۲۴ سال تمام)، بخش ویژه سبک زندگی ایرانی اسلامی با موضوع های تحکیم خانواده آداب و رسوم و سنت های فرهنگی، ارزش های بومی و محلی و ... (بدون شرایط سنی)، از سوی حوزه هنری شهرستان شاهرود منتشر شده بود.

برگزاری کارگاه های تخصصی شعر و داستان از برنامه های جنبی هشتمین جشنواره شعر و داستان کوتاه شاهوار بود.