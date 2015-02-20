تولید محتوای غنی هدف جشنواره شاهوار/ داستان ها تکنیک قوی داشتند

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس دانایی شامگاه پنج شنبه در مراسم اختتامیه هشتمین جشنواره شعر و داستان کوتاه شاهوار که در سالن هلال احمر شاهرود برگزار شد با تاکید بر تولید محتوای غنی در خلال این جشنواره افزود: استعدادهای جوان و جدید با این جشنواره به عرصه هنر استان و منطقه معرفی شدند.

وی ضمن قدردانی از برگزار کنندگان مراسم، شناسایی هنرمند و شناساندن هنر را قدمی برای رسیدن به واقعیت ها دانست و خاطر نشان کرد: هنر زبان مشترک مردم دنیاست، شعرها و داستان ها از تخیل هنرمند نشئت می گیرد و مخاطب خود را در جهان می یابد و در دل تاریخ سفر می کند و خود را به همگان می رساند و این قدرت هنر و ارزشمندی هنرمند است که می تواند اینچنین اثری خلق کند.

تولید هنر فاخر دینی در زمینه های مختلف مهمترین هدف جشنواره

رئیس حوزه هنری شهرستان شاهرود نیز در این مراسم با اشاره به این که جذب و پرورش استعداد های جوان و تولید هنر فاخر دینی در زمینه های مختلف فرهنگی و هنری از مهمترین اهداف برگزاری این جشنواره بوده است تصریح کرد: اولین جشنواره شاهوار بعد از ابلاغ دستور العمل مرکز آفرینش های ادبی برای برگزاری جشنواره های استانی، سال ۱۳۸۶ اقدام به برگزای اولین جشنواره فصل استانی شعر و داستان کوتاه شاهوار کرد.

سید محمد رضا طبسی با یادآوری این مطلب که ۳۲۶ اثر از استان های سمنان، گلستان و مازندارن به دبیرخانه هشتمین جشنواره شعر و داستان کوتاه شاهوار رسید عنوان کرد: ۱۹۶ اثر دریافتی بخش شعر متشکل از ۱۰۴ اثر موضوع آزاد و ۹۲ اثر موضوع ویژه و از ۱۳۰ اثر داستانی نیز ۸۶ اثر موضوع آزاد و ۶۲ اثر موضوع ویژه بود.

وی با قدر دانی از محمد حسن شهسواری، سید احمد بطحائی، مهدی حمیدی پارسا، سعید بیابانکی و کمال شفیعی مشعوف به عنوان هیئت داوران این جشنواره اذعان داشت: استقبال علاقمندان به ادبیات در رده های سنی پایین و کشف استعداد های نوجوان یکی از اتفاقات خوب جشنواره بود که باعث دلگرمی مسئولان برگزار کننده و جامعه ادبیات و ایجاد امید به آینده ای پر بار در اعتلای شعر و داستان شد.

داستان های شاهوار تکنیک قوی داشتند ولی در اندیشه و حکمت می لنگیدند

داور بخش داستان هشتمین جشنواره شاهوار نیز با تاکید بر این که هنر خالی از تکنیک و حکمت نیست یادآور شد: داستان های شاهوار از لحاظ فنی و تکنیکی خیلی خوب بودند ولی در اندیشه و حکمت لنگ می زدند.

حجت الاسلام سید احمد بطحایی دانش آموخته سطح عالی فقه و اصول حوزه علمیه قم با اشاره به این که نویسنده تا از فرهنگ، تاریخ، فلسفه و ... آگاهی نداشته باشد نویسنده نمی شود ابراز داشت: همه این ها نیاز به مطالعه دارد چرا که با اتکای به صرف تکنیک نمی توان نویسنده خوبی شد.

وی با بیان این مطلب که فرم و محتوا با هم پیوند مستقیم دارند اظهار داشت: هیچ کس نمی تواند داستان نویس خوبی باشد به خصوص در حوزه مسائل دینی ولی از فرم چیزی نداند و در هماهنگی فرم و محتوا تبحر نداشته باشد و اگر این اتفاق افتاد، آثار منفی و تخریبی که اثر دارد از ضد دینی هم بیشتر خواهد بود.

در پایان این جشنواره به نفرات برتر هر بخش جوایزی اهدا و از شرکت کنندگان تقدیر به عمل آمد.