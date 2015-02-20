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۱ اسفند ۱۳۹۳، ۹:۲۸

دانایی عنوان کرد:

تولید محتوای غنی هدف جشنواره شاهوار/ داستان ها تکنیک قوی داشتند

تولید محتوای غنی هدف جشنواره شاهوار/ داستان ها تکنیک قوی داشتند

شاهرود- رئیس حوزه هنری استان سمنان با اشاره به اینکه تولید محتوای غنی هدف اصلی برگزاری جشنواره شاهوار است گفت: هشتمین دوره این جشنواره استعداد جدیدی به عرصه شعر و داستان معرفی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس دانایی شامگاه پنج شنبه در مراسم اختتامیه هشتمین جشنواره شعر و داستان کوتاه شاهوار که در سالن هلال احمر شاهرود برگزار شد با تاکید بر تولید محتوای غنی در خلال این جشنواره افزود: استعدادهای جوان و جدید با این جشنواره به عرصه هنر استان و منطقه معرفی شدند.

وی ضمن قدردانی از برگزار کنندگان مراسم، شناسایی هنرمند و شناساندن هنر را قدمی برای رسیدن به واقعیت ها دانست و خاطر نشان کرد: هنر زبان مشترک مردم دنیاست، شعرها و داستان ها از تخیل هنرمند نشئت می گیرد و مخاطب خود را در جهان می یابد و در دل تاریخ سفر می کند و خود را به همگان می رساند و این قدرت هنر و ارزشمندی هنرمند است که می تواند اینچنین اثری خلق کند.

جشنواره شعر و داستان کوتاه شاهوار شاهرود

تولید هنر فاخر دینی در زمینه های مختلف مهمترین هدف جشنواره

رئیس حوزه هنری شهرستان شاهرود نیز در این مراسم با اشاره به این که جذب و پرورش استعداد های جوان و تولید هنر فاخر دینی در زمینه های مختلف فرهنگی و هنری از مهمترین اهداف برگزاری این جشنواره بوده است تصریح کرد: اولین جشنواره شاهوار بعد از ابلاغ دستور العمل مرکز آفرینش های ادبی برای برگزاری جشنواره های استانی، سال ۱۳۸۶ اقدام به برگزای اولین جشنواره فصل استانی شعر و داستان کوتاه شاهوار کرد.

سید محمد رضا طبسی با یادآوری این مطلب که ۳۲۶ اثر از استان های سمنان، گلستان و مازندارن به دبیرخانه هشتمین جشنواره شعر و داستان کوتاه شاهوار رسید عنوان کرد: ۱۹۶ اثر دریافتی بخش شعر متشکل از ۱۰۴ اثر موضوع آزاد و ۹۲ اثر موضوع ویژه و از ۱۳۰ اثر داستانی نیز ۸۶ اثر موضوع آزاد و ۶۲ اثر موضوع ویژه بود.

وی با قدر دانی از محمد حسن شهسواری، سید احمد بطحائی، مهدی حمیدی پارسا، سعید بیابانکی و کمال شفیعی مشعوف به عنوان هیئت داوران این جشنواره اذعان داشت: استقبال علاقمندان به ادبیات در رده های سنی پایین و کشف استعداد های نوجوان یکی از اتفاقات خوب جشنواره بود که باعث دلگرمی مسئولان برگزار کننده و جامعه ادبیات و ایجاد امید به آینده ای پر بار در اعتلای شعر و داستان شد.

جشنواره شعر و داستان کوتاه شاهوار شاهرود

داستان های شاهوار تکنیک قوی داشتند ولی در اندیشه و حکمت می لنگیدند

داور بخش داستان هشتمین جشنواره شاهوار نیز با تاکید بر این که هنر خالی از تکنیک و حکمت نیست یادآور شد: داستان های شاهوار از لحاظ فنی و تکنیکی خیلی خوب بودند ولی در اندیشه و حکمت لنگ می زدند.

حجت الاسلام سید احمد بطحایی دانش آموخته سطح عالی فقه و اصول حوزه علمیه قم با اشاره به این که نویسنده تا از فرهنگ، تاریخ، فلسفه و ... آگاهی نداشته باشد نویسنده نمی شود ابراز داشت: همه این ها نیاز به مطالعه دارد چرا که با اتکای به صرف تکنیک نمی توان نویسنده خوبی شد.

وی با بیان این مطلب که فرم و محتوا با هم پیوند مستقیم دارند اظهار داشت: هیچ کس نمی تواند داستان نویس خوبی باشد به خصوص در حوزه مسائل دینی ولی از فرم چیزی نداند و در هماهنگی فرم و محتوا تبحر نداشته باشد و اگر این اتفاق افتاد، آثار منفی و تخریبی که اثر دارد از ضد دینی هم بیشتر خواهد بود.

در پایان این جشنواره به نفرات برتر هر بخش جوایزی اهدا و از شرکت کنندگان تقدیر به عمل آمد.

کد مطلب 2501251

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