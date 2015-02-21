سه انتصاب جدید در دانشگاه پیام نور

به گزارش خبرگزاری مهر، طی احکامی جداگانه از سوی دکتر محمد علی سرلک رئیس دانشگاه پیام نور، دکتر صادق موحد منش به عنوان سرپرست دفتر برنامه ریزی آموزشی، امیر عباس گلستانیان به عنوان مشاور رئیس و مدیر کل دفتر مرکزی حراست و اسد الله دیو سالار به عنوان مسول امور جاری دانشگاه پیام نوراستان مازندران منصوب شدند.
سرپرست دانشگاه پیام نور سر پرست دفتر برنامه ریزی آموزشی،مشاور رئیس و مدیر کل دفتر مرکزی حراست و مسئول امور جاری دانشگاه پیام نوراستان مازندران را با صدور احکامی جداگانه منصوب کرد.
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