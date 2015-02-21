تغییرات جدید در ساختار بنیاد ملی نخبگان/ کاهش دفاتر مدیرکل‌

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر یدالله اردوخانی معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد ملی نخبگان در بیستمین «نشست رئیسان نخبگان استانی» گفت: تغییرات جدید در ساختار بنیاد ملی نخبگان بر اساس رویکردهای جدید بنیاد و چابکسازی مهمترین عامل در تغییر چارت سازمانی بنیاد بوده است .
وی گفت: در ساختار قبلی، با اضافه شدن دفتر امور بینالملل، 17 مدیر یا مدیر کل حضور داشت که با تغییرات جدید و رعایت اصل چابکسازی، این تعداد به 14 مدیر کل در ستاد تقلیل پیدا کرده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد ملی نخبگان ضمن تشریح روند تغییر و تصویب چارت سازمانی بنیاد افزود: در چارت جدید اداره کل حوزه ریاست و روابط عمومی با هم ادغام شدهاند و دفتر مدیریت و نظارت بر فرآیند، و مرکز اطلاعات و پالایش نخبگان از دفاتر جدید معاونت برنامهریزی و نظارت است.
معاونت توسعه مدیریت و منابع بنیاد ملی نخبگان ادامه داد: دفتر امور بینالملل، برای شناسایی ظرفیتها و ایجاد بانک اطلاعاتی مورد نیاز از متخصصان غیرمقیم و تلاش برای جذب آنان در مراکز پژوهشی، آموزشی و همچنین استفاده از ظرفیتهای آنان برای پیشرفت کشور راهاندازی شده است.
دکتر اردوخانی با اشاره به اینکه دفتر الگوسازی و تکریم نخبگان در ذیل معاونت فرهنگی راهاندازی شده، گفت: الگوسازی و تکریم از نخبگان، تدوین سیاستهای لازم و پیشنهاد آن به دیگر دستگاههای ذیربط و همچنین زمینهسازی برای ارائه دستاوردهای نخبگان در قالبهای فاخر و ماندگار مهمترین وظایف این دفتر است.
معاونت توسعه مدیریت و منابع بنیاد ملی نخبگان در پایان تأکید کرد: چنانچه برنامههای ملی به میزبانی هر استان ارائه شود بودجه لازم در اختیار استان قرار میگیرد.
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