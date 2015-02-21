توسعه استان کرمانشاه با تعامل نخبگان و ایثارگران ممکن است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی‌ بابادی ظهر شنبه در چهارمین همایش تجلیل از نخبگان شاهد و ایثارگر استان کرمانشاه، با اشاره به حماسه آفرینی شهدا و ایثارگران در هشت سال دفاع مقدس و لبیک به امام راحل (ره)، اظهار داشت: جامعه کنونی ما نیز نیازمند ایثارگران است.

وی تلاش برای خدمات رسانی به ایثارگران را از اولویت های مجموعه استانداری کرمانشاه برشمرد و گفت: از خود گذشتگی و فداکاری ایثارگران با هیچ کاری قابل جبران نیست.

استاندار کرمانشاه، تشکیل اتاق فکر در اداره‌ کل بنیاد شهید و امور ایثارگران را برای بهره‌ گیری از مشاوره‌ های نخبگان در توسعه و پیشرفت جامعه موثر دانست.

رضایی بابادی تصریح کرد: توسعه یک جامعه در گرو نیروی انسانی توانمند و نخبه است و با به‌ کارگیری نخبگان شاهد و ایثارگر در سیستم اجرایی استان امیدواریم که این سیستم با تحولی عظیم رو به رو شود.

استاندار کرمانشاه افزود: به‌ کارگیری استعدادها در رشته‌های خاص می‌ تواند زمینه‌ ساز توسعه استان شود.

حل مشکلات اشتغال و مسکن خانواده‌های شهدا و ایثارگران

رضایی تاکید کرد: هم‌ افزایی و تعامل بین نخبگان شاهد و ایثارگر می‌ تواند، افزایش ظرفیت‌ های توسعه‌ یافتگی در استان را به دنبال داشته باشد و این اقدام باید با محوریت بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت گیرد.

استاندار کرمانشاه، با بیان اینکه حل مسائل و مشکلات ایثارگران و شهدا در اولویت اقدامات دولت تدبیر و امید است، گفت: کار اشتغال فرزندان شهدا و رسیدگی به مسکن خانواده‌ های شاهد و ایثارگر نیز طی جلساتی مورد بررسی قرار می‌ گیرد.