۸۰ درصد مدیران کرمانشاهی از خانواده شهدا و ایثارگران‌ هستند

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر همتی ظهر شنبه در چهارمین همایش تجلیل از نخبگان شاهد و ایثارگر استان کرمانشاه، با اشاره به استفاده از ظرفیت‌ های خانواده‌ های شهدا و ایثارگران در اداره استان گفت: ۸۰ درصد از مدیران دستگاه اجرایی استان کرمانشاه را جامعه شاهد و ایثارگر تشکیل داده‌اند.

وی افزود: ۱۲ فرماندار شهرستان‌های استان و ۳۱ بخشدار نیز جزو ایثارگران استان هستند.

مشاور عالی استاندار کرمانشاه، دومین بودجه کشور بعد از آموزش و پرورش را متعلق به ایثارگران دانست و تاکید کرد: مسئولان باید پاسخگوی حل مشکلات در حوزه ایثارگران و خانواده‌ های شهدا باشند.

همتی با اشاره به تعیین تکلیف کار استخدام فرزندان شاهد و ایثارگر استان گفت: در ماه‌ های ابتدایی امسال کار استخدام ۵۶۰ نفر از فرزندان شاهد و ایثارگر استان با اعتباری حدود دو میلیارد تومان توسط استاندار کرمانشاه انجام شد که یک کار ارزنده برای این خانواده‌ ها بود.

همتی تاکید و خاطرنشان کرد: کشور متعلق به فرهنگ ایثار و شهادت است و انقلاب اسلامی ایران نیز متعلق به خون شهداست که باید با خدمت رسانی به خانواده‌ های آنان، آن را پاسداشت.