به گزارش خبرنگار مهر، علی‌ عباس کمری ظهر شنبه در چهارمین همایش تجلیل از نخبگان شاهد و ایثارگر استان کرمانشاه، به رویکرد جدید بنیاد شهید در دولت کنونی اشاره کرد و گفت: اداره‌ کل بنیاد شهید و امور ایثارگران در دولت یازدهم با رویکردی دانش‌ محور فعالیت‌ های خود را ادامه می‌ دهد.

وی با اشاره به شعار مرکز فوق گفت: شعار این مرکز این است که ایثارگر نیازمند نیست، بلکه فردی است توانمند و باید با نگاهی متفاوت از جامعه به او نگریست.

رئیس مرکز دانش‌ پژوهان و تشکل‌ های شاهد و ایثارگر گفت: هم‌اکنون شش هزار نفر در کشور جزو استعدادهای برتر و سرآمد هستند.

وی با اشاره به اقدامات این مرکز گفت: بسط و توسعه شبکه اجتماعی ایثارگر با هدف ارتباط و تعامل ایثارگران سراسر کشور با یکدیگر از جمله اقدامات این مرکز است.

کمری گفت: هم‌اکنون ۱۸۰ تشکل شاهد و ایثارگر در سراسر کشور به‌ صورت استانی فعالیت دارند و ۵۴ تشکل نیز در سطح ملی فعال بوده و پنج دفتر بین‌ امللی نیز در این زمینه اقدامات مناسبی را به انجام می‌ رسانند.

وی جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران در سراسر کشور را سه میلیون نفر اعلام کرد و گفت: هم‌اکنون یک میلیون و ۶ هزار نفر عضو این مرکز در بخش نخبگان و یا تشکل‌ ها هستند.

رئیس مرکز دانش‌ پژوهان و تشکل‌ های شاهد و ایثارگر مدت فعالیت مرکز فوق را هفت سال اعلام کرد و گفت: این مرکز علمی طی هفت سال سپری شده از تأسیس خود ۱۸ هزار و ۵۰۰ دستاورد علمی داشته که رشد علمی حدود شش و هفت دهم درصدی داشته است.

وی با اشاره اهداف مشخص و کاربردی این مرکز، افزود: شناسایی، توانمند سازی، هدایت و حمایت نخبگان مهمترین هدف این مرکز است و استفاده از ظرفیت‌ های نخبگی و ایثارگری را سرلوحه کار خود قرار داده است.

کمری گفت: بنیاد شهید و امور ایثارگران در مدیریت جدید خود با استفاده از ظرفیت‌ های علمی نخبگان اتاق فکری با حضور این قشر از جامعه تشکیل داده و در زیر گروه این اتاق نیز ۴۲ کارگروه تخصصی ایجاد شده است.

وی شناسایی و تجلیل از نخبگان در سراسر کشور را از جمله برنامه‌ های این مرکز عنوان کرد و گفت: پیشبرد اهداف طرح مدیریت فردا از مهمترین این برنامه‌ هاست.

رئیس مرکز دانش‌ پژوهان و تشکل‌ های شاهد و ایثارگر، تخصص، تعهد و مجاهدت‌ های ایثارگرانه را از جمله ویژگی‌ های نخبگان و ایثارگران شاهد برشمرد و گفت: این ویژگی‌ ها نشانه یک دانشمند صالح است که باید در تمام بخش‌ های مدیریتی مورد توجه ویژه قرار گیرد.

اجرای برنامه‌‌های مشارکتی با سایر دستگاه‌ ها

وی از اجرای برنامه‌ریزی‌ های مشارکتی با سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ ها به عنوان دیگر برنامه‌ های مهم این مرکز یاد کرد و گفت: بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز در برنامه ششم توسعه اقتصادی دولت در پی ارتقای جایگاه ایثارگران است.

کمری افزود: ایثارگران به‌عنوان افرادی توانمند می‌ توانند در حوزه‌های اقتصاد، دانش و فرهنگ اقتدار آفرین باشند.

رئیس مرکز دانش‌ پژوهان و تشکل‌های شاهد و ایثارگر، شناسایی نخبگان، تشکیل بانک اطلاعاتی ایثارگران، جمع‌ آوری ایده‌ ها و تبدیل آنان به تولید را از جمله اقدامات مهم بنیاد شهید و امور ایثارگران در زمینه تقویت ایثارگران دانست.

استفاده از تسهیلات سرمایه‌ای برای اشتغالزایی

وی به طرح توسعه کارآفرینی ایثارگران کشور اشاره کرد و گفت: براساس این طرح نخبگانی که دارای ایده‌ای برتر باشند می‌توانند با استفاده از تسهیلات سرمایه‌ ای سازمان اقتصادی کوثر اشتغال‌ زایی کنند.

کمری تصریح کرد: هم‌ اکنون طرح شناسایی و هدایت استعدادهای برتر در زمینه نخبه‌ پروری و پرورش استعداهای درخشان برای ساماندهی و مشارکت ایثارگران در برنامه‌ها مهم اجرا شده است.

رئیس مرکز دانش‌ پژوهان و تشکل‌های شاهد و ایثارگر، فرهنگ ایثار و شهادت را قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: مسئله ایثار و شهادت موضوع ارزش‌ هاست و به هیچ جناح خاصی وابسته نیست.

کمری افزود: دشمنان با تهاجم فرهنگی به‌دنبال ریشه‌ کن کردن هویت ملی ما هستند که برای مقابله باید در موضع فرهنگ قدرتمندتر شد و آن را مورد توجه ویژه قرار داد.