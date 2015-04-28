به گزارش خبرگزاری مهر، کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد که در مناسبت های مختلف، اقدام به برپایی نمایشگاه های موضوعی کتاب می کند، امسال در ماه اردیبهشت اقدام به برپایی دو نمایشگاه در این حوزه خواهد کرد.

اولین نمایشگاه به مناسبت سالروز میلاد حضرت علی(ع) و روز پدر خواهد بود. به همین مناسبت، نمایشگاه موضوعی کتاب با محور شخصیت امام علی(ع) و روز پدر، پنجشنبه دهم اردیبهشت از ساعت ۹ تا ۱۲ برپا می شود و در آن، بالغ بر ۵۵۰ منبع مطالعاتی درباره ۲ موضوع مذکور، به نمایش در خواهد آمد.

بازدید از این نمایشگاه برای عموم آزاد است.

برپایی نمایشگاه موضوعی کتاب برای استاد مطهری و روز معلم

روز ۱۲ اردیبهشت در تقویم جمهوری اسلامی ایران، روز معلم نامگذاری شده است. پس از پیروزی انقلاب‌اسلامی و شهادت استاد مرتضی مطهری در روز ۱۲ اردیبهشت سال ۱۳۵۸ توسط گروه فرقان، این روز به عنوان روز معلم نامگذاری شد.

نقش کلیدی معلمان به عنوان مجریان آموزش عمومی و الگوهای اولیه دانش آموزان بسیار مهم جلوه می‌کند. چرا که معلمان جامعه، انسان سازان نسل بعدی‌اند، لذا نقش آنان به گفته حضرت امام خمینی (ره) همچون نقش انبیا است برای مردم.

کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد به همین مناسبت در تاریخ ۱۳ اردیبهشت از ساعت ۹ تا ۱۲، نمایشگاه کتابی با بالغ بر ۲۳۰ عنوان منبع مربوط با استاد مرتضی مطهری و معلم، برپا خواهد کرد.

بازدید از این نمایشگاه نیز برای عموم آزاد است.