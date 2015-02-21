به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه تلویزیونی در ۳۰ قسمت ۴۰ دقیقه‌ای کاری از گروه فیلم و سریال شبکه سه سیما است و تهیه‌کنندگی این مجموعه را فرید شبخیز و نگارش آن را علیرضا مسعودی و امین حسینیون به عهده دارند. تا به حال یک پنجم این کار تصویربرداری شده و تدوین به صورت همزمان انجام می‌شود.

بازیگرانی چون کامبیز دیرباز، علیرضا جعفری، غلامرضا نیکخواه، عباس جمشیدی، حسین سلیمانی، شراره دولت آبادی، سوسن پرور، هومن حاجی عبدالهی، شهرام قائدی، یاسمینا باهر، حدیثه تهرانی، رضا رویگری، حسین عابدی، مجید شهریاری، ماهان عبدی، سعیده عرب، ساقی زینتی، بهزاد رحیم خانی، گیتی معینی، بیژن پیشداری و مرضیه صدرایی در این مجموعه نقش آفرینی می‌کنند.

در خلاصه داستان این سریال آمده است: سعیدِ سنگی باغچه‌ای که پدرش به نیتِ هزینه­ ازدواجِ سه خواهرش باقی گذاشته را فروخته و مزرعه‌ شترمرغ راه انداخته، غافل از اینکه نوه عموی جوانشان احسانِ سنگی عاشق خواهرِ کوچکترش سحر شده است! نیتِ احسان برای ازدواج با سحر مصادف می‌شود با از دست رفتنِ مزرعه در یک ماجرای کلاهبرداری! سعید شرط­‌هایی برای ازدواج می­‌گذارد که هر بیدی را می­ لرزاند، ولی احسانِ سنگی گویی چنار است و با هیچ شرطی نمی‌لرزد! حالا سعید باید قبل از اینکه شرط­‌ها رفع شوند مزرعه را احیاء کند وگرنه آنی می­‌شود که نباید بشود ...

سایر عواملی که در این مجموعه همکاری می‌کنند عبارتند از مشاور پروژه: حمید رحیمی نادی، مدیر تصویربرداری: حسین ناظریان، طراح و اجرای گریم: آرمین اسماعیلی، مدیر صدابرداری: احمد پولی بابایی، نورپرداز: مهدی ابراهیمی، طراح صحنه و لباس: پیام حسین سوری، برنامه ریز: ایمان غیرتمند، منشی صحنه: شهره فهیمی، دستیار یک کارگردان: مهرداد یزدانی، تدوین: علی شب خیز، صدا گذاری و میکس: حبیب ده بزرگی، مدیر تدارکات: علی رضایی.