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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۵۶

شمارش ۸۴.۵ درصد آرا؛ نتانیاهو ۵۴، آیزنکوت ۴۹ و احزاب عربی ۱۷ کرسی

شمارش ۸۴.۵ درصد آرا؛ نتانیاهو ۵۴، آیزنکوت ۴۹ و احزاب عربی ۱۷ کرسی

نتایج اولیه انتخابات رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد هیچ‌یک از دو اردوگاه اصلی به اکثریت پارلمانی دست نیافته‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که بر اساس نتایج اولیه و با شمارش ۸۴.۵ درصد آرا، اردوگاه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم، ۵۴ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی کنست را به دست آورده و برای رسیدن به اکثریت، هفت کرسی دیگر نیاز دارد.

روزنامه «تایمز آو اسرائیل» به نقل از کمیته مرکزی انتخابات اعلام کرد اردوگاه مخالفان به رهبری گادی آیزنکوت ۴۹ کرسی و احزاب عمدتاً عرب ۱۷ کرسی کسب کرده‌اند.

بر اساس این برآوردها، هیچ‌یک از دو اردوگاه اصلی به حد نصاب ۶۱ کرسی برای اکثریت پارلمانی نرسیده‌اند.

همچنین پیش‌بینی می‌شود فهرست مشترک با اکثریت عربی ۱۱ کرسی و فهرست متحد عربی (رَعَم) ۶ کرسی به دست آورند.

کد مطلب 6992766

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