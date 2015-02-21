خبرنگاران قائمشهری صاحب خانه خبرنگار می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، صادق زارعی عصر شنبه در جلسه کارگروه رسانه ای قائمشهر، به سؤالات فرهنگی و هنری خبرنگاران پاسخ گفت و در پاسخ به سؤالی در خصوص وضعیت کیوسکهای مطبوعاتی که در سال ۱۳۸۱ به دستور شهرداروقت قائمشهر، بمنظور ساماندهی برداشته شد و تاکنون ساماندهی نشده و در حال حاضر مردم قائمشهر برای خرید مطبوعات و دسترسی آسان به روزنامه و مجله سردر گم هستند، اظهار داشت : حدود ۴ نفر از موزعین مطبوعات در قائمشهر از اداره فرهنگ و ارشاد دارای مجوز فروش مطبوعات هستند که بدلیل عدم وجود کیوسک مطبوعاتی، در مکانهای غیر استاندارد مشغول فعالیت هستند.

زارعی افزود : با توجه به اینکه روزنامه و مجلات باید در دید و دسترس مخاطب قرار بگیرد و قائمشهر هم از حجم بالای روزنامه خوان برخوردار است در اولین فرصت با شهرداری در خصوص ساماندهی کیوسکها مذاکره خواهم کرد تا در نقاطی که قبلا توسط شورای شهر در نظر گرفته شده است، کیوسک مطبوعاتی نصب و مشکل تهیه مطبوعات برای شهروندان مرتفع گردد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قائمشهردر خصوص برگزاری مراسم روز خبرنگارگفت : با توجه به اینکه بسیار علاقمند هستم خبرنگاران در شأن خودشان و به شایستگی تشویق شوند، اولویت قدردانی در این روز را به خبرنگارانی می دهم که در قائمشهر فعالیت خبری می کنند تا در حق این عزیزان که شبانه روز پیگیرارسال اخبار شهرستان به رسانه هایشان هستند، اجحاف نشود.

زارعی با اظهار تأسف از اینکه در سال اقتصاد و فرهنگ، اعتبارات فرهنگی اداره ارشاد نسبت به سال گذشته بسیار کمتر بوده است، بیان کرد : اگر اعتبارات خوبی برایمان قائل شوند، برای روزخبرنگار و مسائل مختلف فرهنگی شهر اعتبار قابل ملاحظه ای در نظر خواهیم گرفت.

وی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر انجمن های مختلف هنری در شهرستان، گفت: انجمن های نمایش، خوشنویسان، شعر و ادب، هنرهای تجسمی در قائمشهر فعال هستند و در حوزه تئاتر هم مکانی را درمجتمع فرهنگی و هنری حر، به هنرمندان تئاتری اختصاص دادیم تا هم برای تمرین و هم برای اجرای نمایش های خود، از آن استفاده کنند.

زارعی با اشاره به اینکه نمایش های تئاتری، تأثیرگذاری بیشتری برروی مخاطب خواهد داشت، گفت: در شهرستان ۱گروه تئاتری ثبت شده و ۶ گروه در حال ثبت داریم که قولهایی ازسوی نماینده مجلس، مهندس علیپور داده شده که اگر انجام شود، اعتبارخوبی برای هنرمندان تئاتراختصاص داده خواهد شد.

وی با بیان اینکه سالن اجرای تئاتر بطور رایگان در اختیار این هنرمندان قرار گرفته است خواستار فروش بلیط برای اجرای نمایش ها شد تا بخشی از هزینه های این عزیزان تأمین شود.

زارعی افزود : علاوه بر اجرای نمایش های متعدد خیابانی، درسال جاری در حوزه تئاتر افتخارات خوبی داشته ایم دو نمایش از قائمشهربه جشنواره نمایش خیابانی مریوان و یک نمایش هم در جشنواره دهه فجر حضور داشته اند و همچنین جشن اردیبهشت تئاتر استان مازندران امسال در قائمشهر برگزار شد که با حضور ۷۰۰ نفر از هنرمندان تئاتر، بازتاب بسیار خوبی داشت.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قائمشهر با اشاره به اینکه پیگیر برگزاری کلاسهای آموزشی خبرنگاران خواهد شد در خصوص بیمه آنان، گفت : همه خبرنگاران برای تکمیل فرم های خبرنگاری به اداره ارشاد شهرستان مراجعه کنند تا ضمن تکمیل پرونده خود از مزایای دریافت کارت خبرنگاری و یا تمهیدات بیمه برخوردار شوند.

وی در پاسخ به سؤالاتی مبنی بر عدم وجود سینما، در قائمشهر گفت : اداره ارشاد متولی ساخت سینما نیست، بلکه مسئولیت دادن مجوزبرای تأسیس آن است و اگر سرمایه گذاری برای احداث سینما در قائمشهر اعلام آمادگی کند این اداره هرگونه همکاری لازم برای طی مراحل قانونی را با وی خواهد داشت.

زارعی در خصوص عدم اجرای کنسرت موسیقی پاپ در قائمشهر، تصریح کرد : تاکنون کنسرت های متعدد موسیقی محلی و سنتی در شهرستان برپا شده است ولی بعلت فراهم نبودن شرایط مناسب، تاکنون کنسرت پاپ اجرا نشده است.

وی افزود : مخالف برپایی کنسرت پاپ نیستم و اگر کسی بخواهد اجرا کند، با در نظر گرفتن همه موارد لحاظ شده، و با همکاری نیروی انتظامی، در یکی از سالن های ورزشی شهرستان کنسرت پاپ خواهیم داشت.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قائمشهردر خصوص مجمع صنفی خبرنگاران، اظهار داشت : در سالهای گذشته تعدادی از خبرنگاران قائمشهری تصمیم به تشکیل مجمع صنفی گرفتند، جلساتی هم برگزار شد ولی تاکنون این امر محقق نشد.

وی گفت : تا قبل از پایان سال نشستی با مؤسسین آن خواهم گذاشت و در مورد تشکیل صنف خبرنگاران با حضور همه خبرنگاران و با یک اتحاد و همدلی، مجمع صنفی تشکیل خواهیم داد تا مسائل و مشکلات خبرنگاران مرتفع شود.

زارعی در پایان گفت : در شهرستان قائمشهر ۳۵ آموزشگاه آزاد هنری شامل نقاشی، موسیقی، خوشنویسی و هنرهای تجسمی، ۲ آموزشگاه سینمایی، ۱ آموزشگاه هنرهای نمایشی، ۳۵ چاپخانه، ۱۸ انشاراتی، ۶۰ مؤسسه فرهنگی و هنری، ۲۹ کانون آگهی و تبلیغاتی، ۷۹ ویدئوکلوپ و تعدادی سرپرستی روزنامه و پایگاه خبری و تحلیلی در حال فعالیت هستند.