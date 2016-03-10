یارانه ۵ میلیارد تومانی بیمه خبرنگاران واریز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی در اطلاعیه‌ای ضمن انتشار فهرست یارانه ۴ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومانی بیمه پاییز ۹۴ متعلق به ۳۹۴ رسانه و اسامی بیمه شدگان (۹ هزار و ۶۰۰ خبرنگار و فعال مطبوعاتی)، توضیحاتی نیز ارائه کرد.

در متن اطلاعیه اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی آمده است:

در راستای سیاست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیگیری موضوع بیمه روزنامه نگاران و همکاران مطبوعاتی و کمک به صاحبان امتیاز در اجرای ماده ٤٦ قانون مطبوعات، مبالغ واریزی رسانه‌ها بابت بیمه پرسنل به آنان عودت می شود. در پیگیری جدّی این سیاست و علاوه بر جنبه های تشویقی – حمایتی، همان طور که در فصل ٦ بسته حمایتی اعلام شده است و در اطلاعیه مورخ ٢٥ مهر این اداره کل نیز مورد تأکید قرار گرفته است رسانه‌هایی که اساساً فاقد فهرست بیمه هستند از هر گونه حمایت محروم خواهند بود تا نسبت به احقاق حقوق همکاران خود، جدّیت مبذول دارند. «روزنامه ها، هفته نامه ها، دو هفته نامه های سراسری و روزنامه ها و هفته نامه های استانی مشمول این قاعده هستند.

در خصوص فهرست یارانه بیمه پاییز ٩٤ نیز نکات زیر قابل توجه است:

١) ارقام جدول پیوست در حال واریز به حساب صاحبان امتیاز رسانه ها است.

٢) نحوه محاسبه، وجه پرداختی رسانه در ماه مورد نظر، ضربدر تعداد ماه در آن دوره است. همچنان که در بسته حمایتی ٩٤ اعلام شده است برای رسانه های غیرخصوصی، این عدد ضربدر ۳ می شود. همچنین مطابق جدول اعلامی در بسته حمایتی برای کلیه رسانه ها (اعم از دولتی، عمومی و خصوصی) و بسته به دوره انتشار و بنگاه بودن آنان، سقف حمایتی وجود دارد که در محاسبه یارانه بیمه، لحاظ شده است.

٣) مطابق "بند د" از فصل ششم بسته حمایتی فهرست کامل بیمه شدگان به تعداد ۹ هزار و ۵۹۰ نفری نیز در جدول پیوست، اطلاع رسانی شده است.

همچنان که قبلاً نیز اعلام شده است و در جدول پیوست نیز ملاحظه می شود چنانچه مدارک رسانه ها با تأخیر ارسال شود، یارانه بیمه باز هم قابل پرداخت است، همانطور که در جدول مذکور، نام برخی رسانه ها تکرار شده که به معنای پرداخت یارانه معوقه آنهاست.

بر اساس این گزارش، یارانه بیمه ۱۳ رسانه به دلیل نقص اطلاعات در سامانه جامع رسانه های کشور بویژه شماره حساب صاحب امتیاز، در لیست فعلی پرداخت نشده و پس از رفع نقص، در مرحله بعدی پرداخت خواهد شد که عبارتند از «بشارت، بورس ۲۴، بورس و بانک، تابناک، همشهری، جام جم، خبرآنلاین، فرارو، کردپرس، مرور وقایع جهان(موج)، صنعت شیر آلات، کتاب سال امنیت فاوا، نی نی».

مطابق اطلاعیه ۱۰ آذر از ابتدای سال ۹۵ تمام رسانه هایی که همکاران خود را با عناوین مرتبط (خبرنگار، روزنامه نگار، سردبیر، عکاس، مترجم و سایر عناوین مشابه) بیمه کنند، ۲ برابر مبلغ واریزی به حساب تامین اجتماعی را دریافت می کنند و برای سایر عناوین، نصف مبلغ از سوی اداره کل مطبوعات داخلی، پرداخت می شود.