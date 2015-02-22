کاهش سالانه جمعیت عشایرکهگیلویه وبویراحمد/ خشکسالی درقشلاق

مجید علی پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هم اکنون جامعه عشایری استان با ۱۱ هزار و ۱۲۰ خانوار و جمعیتی بالغ بر ۷۰ هزار و ۶۷۲ نفر حدود ۱۲ درصد جمعیت کهگیلویه و بویراحمد را تشکیل می‌دهد.

مجید علی پور افزود: عشایر استان دارای ظرفیت عرضه سالانه ۹۴ هزار راس گوسفند و بره، ۳۳۰ هزار راس بز و بزغاله و دو هزار و ۶۰۰ راس دام سنگین مازاد است.

وی عنوان کرد: عشایر کهگیلویه و بویراحمد با تولید سالانه هفت‌ هزار و ۶۰۰ تن گوشت قرمز، ۲۶‌ هزار‌ تن شیر، ۲۸۶ تن پشم، ‌ مو و کرک و ۴۰۰ هزار تخته پوست، نقش مهمی در اقتصاد استان دارند.

علی پور همچنین به تولید صنایع دستی توسط عشایر در استان اشاره کرد و گفت: سالانه ۱۰ هزار و ۴۷۶ مترمربع دست بافته توسط عشایر تولید می شود.

خشکسالی زندگی عشایر استان را متزلزل کرده است

مدیرکل امورعشایر کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه جامعه عشایری به دلیل نوع زندگی خود بیشتر از دیگر جوامع در معرض آسیبهای ناشی از بحرانهای طبیعی هستند، اظهار داشت: طی سالیان اخیر دو بحران خشکسالی و بارش های سیل آسا خسارت های زیادی به این جامعه تولید کننده وارد کرده است.

علی پور با بیان اینکه امسال شاهد کاهش ۱۵۰ میلیمتری بارشها در مناطق عشایری بوده ایم، گفت: خشکسالی امسال زندگی عشایر استان را متزلزل کرده است.

وی بیان کرد: هم اکنون مناطق قشلاقی با کمبود آب و علوفه مواجه هستند و نه تنها عشایر آب شرب کافی ندارند بلکه آب کافی برای دامهای عشایر هم نیست.

وضعیت بی آبی ۳۲۰۰خانوارعشایری بهمئی و گچساران نگران کننده است

علی پور افزود: در این میان وضعیت بیش از سه هزار و ۲۰۰ خانوار عشایری شهرستانهای گچساران و باشت نگران کننده تر است.

مدیرکل امورعشایر کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: ۸۰ درصد منابع تامین آب عشایر در مناطق قشلاقی آب ندارند و این در حالی است که امکانات این اداره کل برای آبرسانی به عشایر کافی نیست و با کمبود تانکرهای آبرسانی مواجه هستیم.

وی بیان داشت: آبرسانی به ۷۵ نقطه عشایری به صورت روزانه با ۱۶ تانکر سیار انجام می شود.

وی یادآور شد: از ابتدای انقلاب تاکنون بیش از یک هزار و ۳۰۰ منبع آب شرب در مناطق عشایری ساخته و یک هزار و ۵۰۰ چشمه بهسازی شده است.

شاخصهای برخورداری درعشایر پایین است

مدیرکل امورعشایر کهگیلویه و بویراحمد شاخص های برخورداری و رفاهی در عشایر این استان پایین دانست و گفت: این مسئله موجب کاهش سالانه جمعیت عشایری استان شده است.

وی افزود: برخی دستگاهها در خدمات رسانی به عشایر کوتاهی می کنند و این در حالی است که شاخص های زندگی در جامعه عشایری نیز باید همچون جامعه شهری و روستایی ارتقا یابد.

علی پور بیان کرد: جامعه عشايری يك جامعه مولد، كم هزينه و اقتصادي است و حمایت از این جامعه می تواند زمینه تولید بیشتر را فراهم آورد.

هر چادر عشايری يک كارگاه توليدی است

وی افزود: هر چادر عشايري يك كارگاه توليدي است كه علاوه بر تنوع توليد، تمام اعضاي خانوار از خردسال تا سالخورده به كار و تلاش مشغول هستند.

علی پور بر بهبود وضعيت اقتصادي عشاير تاکید کرد و اظهار داشت: اجرای طرح های اشتغالزايي در مناطق عشایری می تواند زمینه توانمندسازی این جامعه را فراهم کند.

وی عنوان کرد: از جمله اقدامات دولت در ساماندهي به زندگي عشاير ايجاد اشتغال مكمل همچون زنبورداری، صنایع دستی، باغداری و ... در كنار دامداري است.

وی توسعه باغات در مناطق عشایری را یکی از برنامه های دولت دانست و بیان کرد: در این راستا اقدام به ایجاد ایستگاه پمپاژ در برخی مناطق کرده ایم و شش پروژه آبرسانی در مناطق عشایری در دست احداث است.

دامهای عشایر با بذرکاری موجب احیاء طبیعت می شوند

علی پور همچنین اظهار داشت: عشایر بخشی از اکوسیستم طبیعت هستند و نبود آنها آسیبی به اکوسیستم وارد می کند.

وی افزود: سالانه ۳۰ هزار تن کود توسط دامهای عشایر در مراتع و جنگلها رها می شود و منبع خوبی برای تغذیه مراتع و جنگلهاست.

وی بیان داشت: دام های عشایر همچنین یکی از راههای کاشت بذر است و این دامها با بذرکاری موجب احیاء طبیعت می شوند.