توسعه و کشت گیاهان دارویی در ایلام

خیرالله آذرکردار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان ایلام یکی از مهمترین مناطق کشور برای توسعه و کشت گیاهان دارویی است چراکه بیش از ۸۰ درصد مساحت استان را منابع طبیعی تشکل می دهد.

این مسئول افزود: استان ایلام با توجه به شرایط آب و هوایی، مستعد توسعه و کشت انواع مختلف گیاهان دارویی و صنعتی از جمله لاله واژگون، گل نرگس، رزماری و... است و توسعه کشت این گیاهان افزون بر رونق اقتصادی برای بهره برداران نقش مهمی در حفظ منابع طبیعی استان دارد.

آذرکدر تصریح کرد: گیاهان دارویی در استان ایلام دارای ارزش‌های صنعتی، خوراکی و دارویی بوده و نقش مهمی در صادرات غیرنفتی دارند.

وی بیان داشت: هم اکنون توسعه و کشت گیاهان دارویی در استان ایلام رونق گرفته است و قرار است در سه منطقه گرمسیری و سردسیری و میان بند یعنی سردسیری متوسط در زمینه تولید گیاهان داروی توسعه پیدا کند.

آذرکردار با اشاره به اینکه بیش از یک هزار گونه گیاهی در استان ایلام شناسایی شده که از این تعداد ۳۰۰ گونه دارویی، صنعتی و خوراکی است، گفت: تقریباً مهمترین گیاهان دارویی ایران در ایلام به‌صورت طبیعی رشد می‌کنند.