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۴ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۵۵

زاون قوکاسیان برای آخرین بار به خانه هنرمندان می رود

زاون قوکاسیان برای آخرین بار به خانه هنرمندان می رود

اصفهان- خانه هنرمندان اصفهان امروز ( دوشنبه ۴ اسفندماه)، شاهد حضور دوستان، هنرمندان و سینماگران و... برای تشییع پیکر شادروان زاون قوکاسیان، منتقد و نویسنده برجسته سینمای اصفهان خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی حوره هنری استان اصفهان، دوستان و نزدیکان و خانواده قوکاسیان برای وداع با این هنرمند از ساعت ۱۳:۳۰ دقیقه در مقابل خانه هنرمندان اصفهان جمع می شوند.

در این مراسم که برای زنده نگاه داشتن یاد و خاطره زاون قوکاسیان برگزار خواهد شد برخی از مسئولین هنری شهر و دوستان زاون به سخنرانی در مورد وی خواهند پرداخت و پس از آن پیکراین هنرمند را به سوی کلیسای مریم واقع در چهارراه توحید اصفهان تشییع خواهند نمود و پس از انجام مراسم مذهبی ویژه ارامنه در این کلیسا، پیکر وی را به آرامستان ارامنه اصفهان برای تدفین انتقال خواهند داد.

گفتنی است، زاون قوکاسیان، محقق، منتقد، مدرس و یکی از برجسته ترین سینماگران اصفهان بود که پس از تحمل ۸ ماه بیماری در ظهر روز جمعه اول اسفندماه ۹۳ از عوارض ناشی از سرطان معده در منزل مسکونی خود دارفانی را وداع گفت.

کد مطلب 2504631

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