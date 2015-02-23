زاون قوکاسیان برای آخرین بار به خانه هنرمندان می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی حوره هنری استان اصفهان، دوستان و نزدیکان و خانواده قوکاسیان برای وداع با این هنرمند از ساعت ۱۳:۳۰ دقیقه در مقابل خانه هنرمندان اصفهان جمع می شوند.

در این مراسم که برای زنده نگاه داشتن یاد و خاطره زاون قوکاسیان برگزار خواهد شد برخی از مسئولین هنری شهر و دوستان زاون به سخنرانی در مورد وی خواهند پرداخت و پس از آن پیکراین هنرمند را به سوی کلیسای مریم واقع در چهارراه توحید اصفهان تشییع خواهند نمود و پس از انجام مراسم مذهبی ویژه ارامنه در این کلیسا، پیکر وی را به آرامستان ارامنه اصفهان برای تدفین انتقال خواهند داد.

گفتنی است، زاون قوکاسیان، محقق، منتقد، مدرس و یکی از برجسته ترین سینماگران اصفهان بود که پس از تحمل ۸ ماه بیماری در ظهر روز جمعه اول اسفندماه ۹۳ از عوارض ناشی از سرطان معده در منزل مسکونی خود دارفانی را وداع گفت.