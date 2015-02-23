جاذبه های گردشگری اردبیل در آلمان به نمایش درمی آید

قادر تقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: این نمایشگاه از تاریخ ۱۳ تا ۱۷ اسفندماه جاری برابر با چهارم الی هشتم مارس میلادی در برلین کشور آلمان برگزار خواهد شد.

وی حضور مستقل اردبیل در این نمایشگاه را برای اولین بار برشمرد و تاکید کرد که نمایشگاه گردشگری برلین به لحاظ اهمیت و وجهه بین المللی دومین نمایشگاه مهم دنیا در زمینه گردشگری پس از نمایشگاه فیتور اسپانیا است.

معاون گردشگری میراث فرهنگی استان با اشاره به حضور فعالان گردشگری دنیا در این نمایشگاه تاکید کرد که علاوه بر این در عرصه گردشگری، جذب گردشگران کشورهای اروپایی امروز از اهمیت زیادی برای کشورهای گردشگر پذیر دارد، بنابراین مصمم هستیم که ظرفیت های خود را در این نمایشگاه عرضه کنیم.

وی شرکت تمامی تورهای گردشگری دنیا در نمایشگاه آلمان را از دیگر عوامل مهم برای حضور استان اردبیل در این نمایشگاه برشمرد و یادآور شد: تلاش خواهیم کرد در زمان برگزاری نمایشگاه جاذبه های استان در حوزه گردشگری به تورهای حرفه ای دنیا معرفی شود تا در برنامه های این تورها قرار گیرد.

تقی زاده در بیان برنامه های اردبیل برای معرفی جاذبه های گردشگری در این نمایشگاه متذکر شد: برای این منظور ظرفیت های خود را در حوزه های تاریخی، طبیعی، گردشگری سلامت، معرفی میراث فرهنگی و معنوی و... به نمایش خواهیم گذاشت.