به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی شامگاه چهارشنبه در نشست شورای اداری کهگیلویه و بویراحمد با تبریک ایام ربیع‌الاول و سالروز ورود آزادگان به میهن، هفته دولت را فرصتی برای بازخوانی فلسفه خدمت و ارزیابی آثار اقدامات دستگاه‌های اجرایی بر زندگی مردم دانست.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: هفته دولت تنها به ارائه گزارش افتتاح پروژه‌ها محدود نمی‌شود، بلکه مردم باید بدانند تصمیمات و اقدامات مسئولان چه تغییری در زندگی آنان ایجاد کرده است.

رحمانی افزود: ایجاد اشتغال برای جوانان، تأمین آب مورد نیاز کشاورزان، ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاران و رفع مشکلات معیشتی مردم از مهم‌ترین معیارهای ارزیابی عملکرد مدیران است و مدیران باید بررسی کنند که اقدامات آنها چه نتیجه‌ای برای مردم داشته است.

وی با تأکید بر اولویت‌های اجرایی استان، حمایت از تولید، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و ارتقای کیفیت خدمات عمومی را سه محور اصلی فعالیت دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین با اشاره به شرایط کشور، بر ضرورت همدلی و گفت‌وگو برای ارتقای تاب‌آوری جامعه تأکید کرد و گفت: با وجود تفاوت در سلیقه‌ها، گرایش‌های سیاسی و سبک‌های زندگی، همه مردم در عزت و سربلندی ایران اسلامی اشتراک دارند.

رحمانی با تأکید بر ضرورت حفظ اعتماد عمومی تصریح کرد: مسئولان باید با مردم صادقانه صحبت کنند و اگر امکان حل مشکلی وجود ندارد، نباید با وعده‌های بی‌پشتوانه اعتماد مردم را خدشه‌دار کرد.

وی در تشریح برنامه‌های هفته دولت گفت: در حوزه عمرانی، ۹۸ پروژه با اعتبار چهار هزار و ۵۲۸ میلیارد تومان آماده افتتاح است و عملیات اجرایی ۳۷۱ پروژه دیگر با اعتبار پنج هزار و ۱۵۶ میلیارد تومان آغاز می‌شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: از دهه فجر سال گذشته تاکنون نیز ۳۲۹ پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر یک‌هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان افتتاح شده و عملیات اجرایی ۱۷۲ پروژه دیگر با سرمایه‌گذاری ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آغاز شده است.

رحمانی با اشاره به طرح‌های اقتصادی هفته دولت گفت: ۲۰ پروژه اقتصادی با سرمایه‌گذاری دو هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری می‌رسد که زمینه ایجاد ۵۲۲ فرصت شغلی جدید را فراهم می‌کند.

وی بیان کرد: مجموع پروژه‌های عمرانی و اقتصادی که در هفته دولت امسال افتتاح یا کلنگ‌زنی می‌شوند، ۴۸۹ پروژه است و اعتبارات و سرمایه‌گذاری این طرح‌ها در مجموع از ۱۲ هزار میلیارد تومان فراتر می‌رود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: هدف اصلی از اجرای این پروژه‌ها، افزایش کیفیت خدمات، تکمیل زیرساخت‌ها، حمایت از تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار برای مردم استان است.