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۴ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۰۷

طاهری:

آسیب پذیری کشور در برابر تهدید سایبری را با آموزش کاهش می دهیم

آسیب پذیری کشور در برابر تهدید سایبری را با آموزش کاهش می دهیم

قزوین- مسئول اجرای دوره های آموزشی پدافندغیرعامل گفت: با آموزش های تخصصی و مستمر مدیران و کارکنان مراکز مهم و استراتژیک، میزان آسیب پذیری کشور در برابر تهدیدات دشمنان را به حداقل می رسانیم.

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله طاهری ظهر دوشنبه در کارگاه آموزشی پدافندغیرعامل که با حضور مدیران دستگاههای اجرایی درسالن جلسات استانداری قزوین برگزار شده است اظهارداشت: با دوره های آموزشی می توانیم حرکت روبه رشدی داشته باشیم و خود رابرای مقابله با تهدیدات آماده کنیم.

طاهری بیان کرد: اگر تمامی دستگاههای اجرایی و خدمات رسان موضوع پدافندغیرعامل را جدی بگیرند و با زوایای مختلف آن آشنا شوند می توان امیدوار بود بتوان تهدید و آسیب های این بخش را به حداقل رساند.

قزوین

مدرس پدافند غیرعامل در ادامه گفت: در سه دهه گذشته که شاهد تهدیدات مختلفی در مرزها و سایر مناطق جهان که نزدیک حریم ایران بوده اند به اهمیت موضوع بیشتر پی برده ایم و اگر به پدافندغیر عامل بی توجه باشیم بشدت آسیب خواهیم دید.

وی اضافه کرد: در جنگ های عصر حاضر دشمنان زیرساختها و منابع انسانی را مورد هجوم قرار می دهند و پالایشگاهها، سدها، نیروگاه،خطوط ریلی و جاده ای، فرودگاه و مراکزی که نیازهای مردم را تامین می کنند در اهداف حملات دشمن قرار دارند تا با این آسیبها مردم را علیه دولتها بشورانند.

طاهری اظهارداشت: پس از مراکز مهم زیربنایی آسیب رساندن به منابع انسانی در تیررس قرار دارد و امروز در جنگ های سوریه، افغانستان و عراق کشته های غیر نطامی بیشتر از نظامیان است که بیانگر اهداف طراحی شده است.

این کارشناس حوزه پدافندغیرعامل گفت:در جنگ افغانستان و ویتنام غیرنظامیان حدود ۸۰ درصد و نظامیان ۲۰ درصد کشته دادند که در شرایط کنونی میانگین کشته های نظامی و غیرنظامی ۵۰ درصد است و آسیب پذیری افراد عادی بسیار جدی است که باید در پدافندغیر عامل به آن توجه کرد.

طاهری اظهارداشت: امروز همه کشورها حتی آمریکا و روسیه بشدت از برخی حوادث آسیب پذیرند و حادثه ۱۱ سپتامبر که قلب دفاعی و امنیتی و اطلاعاتی آمریکا را نشانه گرفت نشان دهد تهدید برای همه کشورها جدی است لذا تقویت دفاعی در بخش های مختلف از ضروریات جامعه است.

کد مطلب 2504829

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