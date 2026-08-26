اذعان رسانه آمریکایی به خسارت چند میلیارد دلاری ایران به آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر ، شبکه «انبیسی» بامداد چهارشنبه به نقل از مقامهای مطلع گزارش داد که حملات موشکی و پهپادی ایران میلیاردها دلار خسارت به تجهیزات اطلاعاتی و نظارتی آمریکا در غرب آسیا وارد کرده است.
با وجود تلاشهای مذبوحانه دولت آمریکا به ریاست «دونالد ترامپ» تروریست برای نفی خسارات وارده به پایگاههای این کشور در غرب آسیا توسط ایران، رسانههای آمریکایی اما به این موضوع اذعان دارند.
در این گزارش آمده است: «این حملات بیسابقه، نقاط ضعف دفاع پایگاههای آمریکا را آشکار کرده و مقامات را مجبور به تجدیدنظر در مورد نحوه محافظت از تأسیسات حساس کرده است».
این منابع که نامشان فاش نشده است، توضیح دادند که بازسازی زیرساختهای اطلاعاتی در کشورهای غرب آسیا، میلیاردها دلار برای آمریکا هزینه خواهد داشت.
انبیسی ادامه داد: «حملات ایران تردیدهایی را در مورد تواناییهای وزارت امور خارجه، پنتاگون و سازمانهای اطلاعاتی آمریکا برای محافظت از تأسیسات این کشور در منطقه ایجاد میکند».
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