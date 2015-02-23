مدارس روستایی در منطقه چابهار تعطیل شدند

احمد علی موهبتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طوفان شدید از صبح امروز چالش های بسیاری را برای چابهار و دیگر بخش های مربوطه ایجاد کرده که تیم های کارشناسی در حال برآورد میزان خسارت وارد شده هستند.

وی افزود: بر اساس گزارش های رسیده از بخش پلان و دشتیاری بسیاری از زمین های کشاورزی بر اثر توفان آسیب دیده اند و به علت کاهش شعاع دید و آلودگی هوا در راستای حفظ سلامتی مردم، تصمیم به تعطیلی مدارس این مناطق نیز گرفته شد.

فرماندار چابهار بیان کرد: همچنین طوفان امروز کلیه پروازهای فرودگاه بین المللی چابهار را باطل کرده است.

وی افزود: همچنین دریای عمان به شدت طوفانی است و کلیه فعالیت های دریایی و صیادی به منظور حفظ جان فعالان صنعت دریایی در این بندر تعطیل شده است.

موهبتی به غرق شدن لنچ صیادی در رمین اشاره کرد و گفت: این لنچ بر اثر توفان شدید غرق شد اما با تلاش نیروهای امدادی و صیادان محلی شش سرنشین این لنچ از مرگ نجات پیدا کردند.