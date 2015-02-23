  1. هنر
  2. سینمای ایران
۵ اسفند ۱۳۹۳، ۰:۰۵

جشنواره منطقه ای فیلم کوتاه «اروند» به ایستگاه پایانی رسید

جشنواره منطقه ای فیلم کوتاه «اروند» به ایستگاه پایانی رسید

مراسم اختتامیه پنجاه و دومین جشنواره منطقه ای فیلم کوتاه انجمن سینمای جوان «اروند» عصر امروز با حضور رئیس سازمان سینمایی و جمعی از سینماگران حاضر در این جشنواره در شهر آبادان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم اختتامیه پنجاه و دومین جشنواره  منطقه ای فیلم کوتاه انجمن سینمای جوان «اروند» برگزیدگان سه بخش فیلم، فیلمنامه و عکس در پنجاه و دومین جشنواره  منطقه ای فیلم کوتاه انجمن سینمای جوان «اروند» معرفی شدند.

در این مراسم علاوه بر معرفی برگزیدگان، حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی درباره جایگاه فیلم کوتاه و لزوم توجه به این شاخه از سینما صحبت کرد. در ادامه این مراسم محسن شریفیان سرپرست گروه موسیقی لیان همراه با سایر اعضای گروه در مراسم اختتامیه قطعاتی از موسیقی بومی جنوب کشور را اجرا کردند.

در این مراسم علاوه بر فیلمسازان و عکاسان جوان سینماگرانی چون محمود کلاری، رضا میرکریمی، مهران کاشانی، حمید فرخ نژاد، فرشته طائرپور، محسن قرایی، مهدی نادری، محسن امیر یوسفی و انسیه شاه حسینی حضور داشتند.

کد مطلب 2504996

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها