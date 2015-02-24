پرونده جشنواره «اروند» بسته شد/ لزوم بازسازی سینماهای آبادان

به گزارش خبرنگار مهر، اختتامیه پنجاه و دومین جشنواره منطقه ای انجمن سینمای جوان «اروند» شب گذشته دوشنبه 4 اسفند ماه با حضور حجت الله ایوبی، جمعی از سینماگران، فیلمسازان جوان و برخی از مدیران سینمایی در سالن سینما نفت آبادان برگزار شد.

در ابتدای این مراسم که احسان کرمی اجرای آن را به عهده داشت حمید فرخ نژاد دبیر هنری پنجاه و دومین جشنواره منطقه ای انجمن سینمای جوان «اروند» روی صحنه آمد و ضمن خوش آمدگویی به میهمانان حاضر در سینما نفت آبادان گفت: به نمایندگی از سوی جوانان شهر آبادان خیر مقدم می گویم و امیدوارم همه کم و کاستی هایی که در طول جشنواره وجود داشت به جوانان این منطقه ببخشید.

وی افزود: سعی همه ما این بود که بهترین شرایط ممکن را برای برگزاری این جشنواره فراهم کنیم و در این بین از محمود کلاری، اصغر فرهادی و حبیب احمدزاده تشکر می کنم که با آغوش باز پذیرفتند نشست های تخصصی برگزار کنند. واقعیت این است که منطقه اروند و دو شهر آبادان و خرمشهر از جهات زیرساختی دچار مضیقه هستند.

فرخ نژاد ادامه داد: شهر آبادان در روزگاری به لحاظ تعداد سالن ها رتبه دوم را داشت اما در حال حاضر تنها سینما نفت آبادان که سینمایی تحت اختیار وزارت نفت است در این شهر وجود دارد که سینمایی فعال هم نیست. این در حالی است که لیاقت شهر آبادان بیش از این است و امیدوارم به لطف مسئولان سینمایی سینماهای درخور مردم آبادان تاسیس و تجهیز شوند.

پس از پایان صحبت های دبیر هنری این جشنواره، محمد علی زم معاون فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه شورای علی مناطق آزاد روی صحنه آمد و گفت: سینمای کوتاه مانند لباس بچه ها هم گران است، هم خیاط مناسب کم و هم فروشگاه های کمتری برای عرضه محصولات دارد و برخلاف سینمای بلند که گرفتار سطحی نگری است سینمای کوتاه از عمق و ژرفای بسیاری برخوردار است.

وی ادامه داد: سینمای کوتاه در سرزمین ما فرجام خوبی ندارد چراکه همواره ما سینمای کوتاه را کم ارزش دانسته ایم این در حالی است که سینمای کوتاه و به دنبال آن سینما کودک می توانند سینمایی اثرگذار باشند.

معاون فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در ادامه با اشاره به اقتصاد فیلم کوتاه گفت: اقتصاد فیلم کوتاه هیچگاه دیده نشده و همواره به عنوان سینمایی امدادی و محتاج به آن نگاه شده است این در حالی است که جا داشت این نوع سینما و همچنین سینمای کودک بهتر دیده شوند اما مورد بی مهری قرار گرفتند.

این تهیه کننده سینما تصریح کرد: فیلم کوتاه در دهه 60 هویت مستقلی پیدا کرد اما به دلیل اینکه با این نوع سینما به شکل حرفه ای برخورد نشد هیچگاه تشخص لازم را نگرفت این در حالی است که باید اقتصاد سینمای کوتاه را با نمایش بهترین آثار در سالن های سینما زنده نگه داشت.

در ادامه این مراسم از خانواده شهید نوجوان بهنام محمودی تجلیل به عمل آمد و یاد این شهید 14 ساله گرامی داشته شد. تجلیل از سه فیلمساز و یک عکاس آبادانی با عنوان «چهار راوی اروند» ار دیگر بخش های این مراسم بود.

حسن برزیده نخستین فیلمساز آبادانی بود که مورد تجلیل قرار گرفت. این فیلمساز پس از دریافت لوح تقدیر پنجاه و دومین جشنواره منطقه ای فیلم کوتاه انجمن سینمای جوان «اورند» گفت: حدود دو سال است که به آبادان نیامده ام. این شهر از معدود شهرهایی است که می توان به راحتی سربلند کرد و گفت من آبادانی هستم. در حوزه سینما هرچه دارم از بچه های جنگ و جبهه دارم.

جاسم غزبان پور عکاس جنگ ار دیگر هنرمندان جنوبی زاده خرمشهر بود که در این مراسم تجلیل شد. این عکاس هشت سال دفاع مقدس در صحبت های خود گفت: جا دارد یاد کنم از همه عکاسان در حوزه دفاع مقدس که با تک فریم هایی که به تصویر کشیدند سینمای مستند دوران جنگ را ثبت و ضبط کردند.

محمدعلی باشه آهنگر دیگر فیلمساز آبادانی بود که مورد تجلیل قرار گرفت، این فیلمساز گفت: زمانی که جنگ بود همه ما مفتی جنگیدیم که که اگر پول می دادند نمی جنگیدیم. اما امروز که می خواهیم فیلم بسازیم می گویند پول نداریم و حالا معلوم نیست این پول ها کجا رفته است.

دانش اقباشاوی فیلمساز جوان آبادانی از دیگر فیلمسازی بود که در شهرخود و در میان همشهریان جوان خود تجلیل شد.

در ادامه گروه موسیقی «لیان» به سرپرستی محسن شریفیان روی صحنه رفت و بخش هایی از موسیقی زار جنوب کشور را اجرا کرد.

حبیب ایل بیگی مدیرعامل انجمن سینمای جوان گفت: جشنواره منطقه ای انجمن سینمای جوان «اروند» آخرین جشنواره منطقه ای است که من به عنوان مدیرعامل این انجمن حضور داشتم و امیدوارم برگزاری جشنواره هایی از این دست تداوم داشته باشد چراکه در سایه برگزاری جشنواره هایی از این دست فیلمسازان کنار هم جمع می شوند و اندیشه های خود را با یکدیگر تبادل می کنند، امیدوارم این راه تداوم داشته باشد.

پس از اهدای جوایز برگزیدگان در سه بخش فیلم، فیلمنامه و عکس حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی گفت: در گذشته آبادان 27 سالن سینما داشت و حالا تنها یک سالن سینما وجود دارد که این امر باعث ناخرسندی است و امیدوارم وضعیت سالن های سینما در این دو شهر را بهبود بخشیم.

وی ادامه داد: از همه سینماگرانی که آمدند و سعی کردند با حضور خود محفل سینمایی این جشنواره را در این گرد و غبار گرم نگه دارند، تشکر می کنم و من هم به سهم خودم امیدوارم بتوانم برای سینمای این دو شهر کاری کنم.

رئیس سازمان سینمایی ادامه داد: بسیار خوشحال هستم که ایل بیگی با قوت بخشیدن به برگزاری جشنواره های منطقه ای شور و هیجان ایجاد کرد و امیدوارم این اشتیاق تداوم داشته باشد.

حجت الله ایوبی در پایان مراسم اختتامیه جشنواره گفت: سینمای کوتاه سینمایی ارزشمند است و خوشحالم در این بین محفلی به نام «هنر و تجربه» شروع به کار کرده است و امیدوارم فیلم های کوتاه و مستند در این محفل به درستی نمایش داده شوند تا مردم برای فیلم کوتاه به سالن های سینما آیند. تجربه نشان داده است که مردم به فیلم کوتاه و مستند علاقه دارند و فرهنگ دیدن این نوع فیلم ها را در سالن های سینما دارند بنابراین باید شرایط دیدن فیلم کوتاه و مستند را در سالن های سینما فراهم کرد.