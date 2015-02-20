«هنر بهتر دیدن» آموزش داده شد/ چگونگی درگیر کردن مخاطب با ایده

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نشست تخصصی پنجاه و دومین جشنواره منطقه ای انجمن سینمای جوان «اروند» با عنوان «هنر بهتر دیدن» در اولین روز از افتتاح رسمی این جشنواره که با نمایش آثار فیلمسازان جوان همراه است، برگزار شد.

در ابتدای این نشست حبیب احمدزاده مدرس این نشست تخصصی درباره فرایند پرورش ایده صحبت کرد و گفت: بسیاری از برداشت های ما از مسائل بسته های آماده ای است که از گذشتگان به ما رسیده است در واقع همه تصمیم ها را قبل از ما گرفته اند و براساس همین برداشت های از پیش تعیین شده درباره موضوعاتT به نادرست سخن می گوییم.

وی افزود: بنابراین نکته مهم در پرورش ایده این است که بازنگری در تعریف مفاهیم داشته باشیم و دست از کلیشه برداریم چراکه همین کلیشه ها هستند که راه تفکر را می بندند و نا خواسته براساس پیش فرض هایی که داریم قضاوت می کنیم.

حبیب احمد زاده یادآور شد: چگونگی درگیر کردن مخاطب با متن از جمله دغدغه هایی است که یک ایده پرداز در مرحله اول و بعد یک فیلمنامه نویس و کارگردان در مراحل بعدی با آن درگیر هستند. از همین رو برای درگیر کردن مخاطب باید سه فاکتور اعتماد سازی، حیرت و اعتمادسازی ثانویه را لحاظ کرد.

احمد زاده در حین توضیح سرفصل های این نشست تخصصی فیلم های کوتاهی که در جهت چگونگی پرورش ایده بود را به مخاطبان حاضر که اغلب از فیلمسازان جوان بودند، نشان می داد و براساس این فیلم های کوتاه داده های موضوعی در ایده پردازی و پرورش آن تا نگارش فیلمنامه را توضیح می داد.

این فیلمنامه نویس در ادامه صحبت های خود بزرگترین مشکل در حوزه داستان نویسی را عدم رعایت عناصر در تفهیم ایده عنوان کرد و گفت: یکی از فاکتورهای اصلی در حوزه ایده پردازی و رسیدن به مرحله داستان چینش درست عناصر کنار هم در جهت تفهیم ایده است.

وی ادامه داد: بنابراین نگارش مطالب باید مخاطب را به گونه ای ترغیب کرد که بتوان خوراک مناسب به آنها داد.

حبیب احمدزاده در پایان صحبت های خود در توصیه به فیلمسازان جوان گفت که بهتر است کتاب بیشتر بخوانیم و تحقیقات میدانی درباره موضوعات مختلف را در نگارش آثار به کار بگیریم.

نخستین نشست تخصصی پنجاه و دومین جشنواره منطقه ای انجمن سینمای جوان به گفته حبیب ایل بیگی مدیرعامل انجمن سینمای جوان قرار بود در لوکیشن فیلم «سرزمین خورشید» ساخته احمدرضا درویش برگزار شود اما در نهایت در سالن همایش های هتل محل اقامت فیلمسازان و اهالی رسانه برگزار شد.

حبیب احمدزاده فیلمنامه نویس و نویسنده کتاب هایی با موضوع ادبیات دفاع مقدس در آخرین لحظات جایگزین عباس کیارستمی برای برگزاری نشست شد. پیش از این قرار بود عباس کیارستمی نشست سینمای تجربی را برگزار کند اما به دلیل مشکل بیماری نتوانست در این دوره از جشنواره منطقه ای انجمن سینمای جوان حاضر شود.