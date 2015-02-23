مشکل سند زمین اهدایی دانشگاه ملی نهاوند باگذشت ۱۱ سال حل نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله عطایی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان نهاوند در سالن جلسات این دانشگاه اظهار داشت: در سال ۱۳۸۲ یک قطعه زمین به مساحت ۱۰ هزار متر مربع در محوطه مجتمع ورزشی آیت الله علیمرادیان نهاوند توسط فرد خیر علیمرادیان به دانشگاه ملی نهاوند که در آن زمان دانشکده تربیت بدنی بود، تعلق گرفت.

عطایی گفت: در سال ۱۳۸۳ مراحل ساخت دانشگاه در زیربنایی با مساحت سه هزارو ۶۰۰ متر مربع و در چهار طبقه آغاز شد اما بعلت مشخص نبودن وضعیت زمین و صادر نشدن سند مراحل ساخت این دانشگاه متوقف شده است.

وی ادامه داد: پیگیری ها هنوز به نتیجه نرسیده اما مسئولان عدم صدور سند را منصرف شدن خیر از اهدا زمین اعلام کرده اند.

رئیس دانشگاه ملی نهاوند عنوان کرد: با پیگیری های مستمر و رایزنی های گوناگون در سال ۹۱ مجوز تبدیل مجتمع آموزش عالی بانوان نهاوند به دانشگاه ملی گرفته شد و این دانشگاه با سه دانشکده صنایع، کشاورزی و تربیت بدنی فعالیت خود را آغاز کرده است.

عبدالله عطایی ادامه داد: برای ساخت سایت اصلی دانشگاه ملی نهاوند ویژه دختران زمینی به مساحت ۵۰ هکتار مورد نیاز است که چندین سال از مراحل قانونی واگذاری آن در اداره کل مسکن و شهر سازی استان همدان می گذرد اما همچنان بدون نتیجه مانده است.

عطایی ادامه داد: متأسفانه در چندسال اخیر روند واگذاری زمین به دانشگاه ملی نهاوند به کندی پیش می رود که این موضوع باعث ضربه خوردن دانشگاه و مانع گسترش و رشد فضای آموزش عالی نهاوند شده است.

وی بیان داشت: سه سال پیش چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار برای احداث دانشگاه ملی نهاوند تخصیص یافته اما بعلت نبود زمین این اعتبار بلااستفاده باقی مانده است.

رئیس دانشگاه ملی نهاوند اظهار داشت: در حال حاضر دانشگاه ملی نهاوند(ویژه دختران) با ۴۱۷ دانشجو در چهار رشته تربیت بدنی، مهندسی صنایع، کشاورزی و گیاهان دارویی در ساختمان یکی از مدارس آموزش و پرورش نهاوند فعال است که این مکان به هیچ وجه شرایط مطلوب و مناسب برای دانشگاه ملی بودن را ندارد.