به گزارش خبرنگار مهر، محمد شهلایی پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان نهاوند اظهار کرد: امسال حدود ۲۰ درصد از اعتبارات تخصیصیافته صرف قیر و آسفالت میشود، اما به دلیل نبود زیرسازی مناسب، کیفیت محوطه مدارس در برخی پروژهها تحت تأثیر قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه در روستاهایی که زمین مدرسه تأمین شده، عملیات احداث بلافاصله آغاز میشود، افزود: در مواردی همچون روستای امینآباد که مراحل واگذاری زمین هنوز در حال بررسی است، تسریع در صدور مجوز و طی مراحل قانونی ضروری است، چرا که هرگونه تأخیر موجب توقف روند ساختوساز خواهد شد.
شهلایی با تأکید بر اولویتدار بودن چند پروژه آموزشی در نهاوند طی سال جاری، بر لزوم همکاری فرمانداری، بخشداریها و نمایندگان مجلس در تأمین زمین، تسهیل صدور مجوزها و رفع معارضات محلی تأکید کرد.
مدیرکل نوسازی مدارس استان همدان با ابراز نگرانی از توقف برخی پروژهها به علت مشکلات زمین گفت: وضعیت فعلی که تعدادی از طرحها به دلیل نبود زمین مناسب یا معارضات حقوقی متوقف شدهاند، پذیرفتنی نیست. به محض تحویل زمین بدون معارض، آمادگی کامل برای آغاز عملیات اجرایی وجود دارد.
وی هدف این ادارهکل را تحویل مدارس جدید با استانداردهای ایمنی، تجهیزات بهروز و محوطه مناسب به دانشآموزان دانست و یادآور شد: در صورت هماهنگی و تعامل دستگاههای اجرایی، چندین فضای آموزشی جدید در نهاوند تا مهرماه آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.
