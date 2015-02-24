معاون حقوقی رئیس جمهور وارد سمنان شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر الهام امین زاده صبح سه شنبه در بدو ورود به شهر سمنان پس از برنامه استقبال ابتدا با حضور در گلزار شهدا گمنام این شهر ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدای انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس با آرمان های امام راحل و شهدای گرانقدر تجدید میثاق کرد.

ایرج کارخایی مدیر کل روابط عمومی استانداری سمنان در حاشیه این استقبال در گفتگو با خبرنگار مهر، دیدار با خانواده شهدا در ساعت ۹:۳۰، دیدار با نماینده ولی فقیه در ساعت ۱۰صبح در محل دفتر ایشان، شرکت در برنامه جشن روز پرستار ساعت ۱۰:۴۵سالن رازی، شرکت در جلسه شورای حقوقی و صیانت از حقوق شهروندی استان در ساعت ۱۳:۱۵در سالن یادگار استانداری و افتتاح نمایشگاه قطعات خودرو را از جمله برنامه های سفر یک روزه معاون حقوقی رئیس جمهور به استان سمنان عنوان کرد.