اجرای سال تحویل به ضیاء رسید/ «علی البدل» یکی از گزینه های رمضان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احسانی مدیر شبکه یک امروز سه شنبه 5 اسفند ضمن بازدید از پشت صحنه سریال «فوق سری» در جمع خبرنگاران حاضر شد و به سوالات آنها پاسخ داد.

وی درباره برنامه سال تحویل این شبکه توضیح داد: طرحی که به گروه اجتماعی رسیده بر این مبناست که مردم مهمان های برنامه سال تحویل را پیشنهاد می دهند و اقشار مختلف عرصه های گوناگون کشور در برنامه حاضر خواهند شد. اکنون مقدمات کار را فراهم کرده ایم و با قطعی شدن مراحل، خبرهای بعدی را اعلام خواهیم کرد. مردم به نوعی برای مهمانان این برنامه رأی می دهند.

احسانی افزود: برنامه سال تحویل همیشه مهم بوده است و ما هم سعی کردیم آن را به صورت معقول و متعارفی روی آنتن بفرستیم و با همین رویکرد از چهره ها استفاده کنیم. این برنامه با عنوان «اتفاق یک» آیتم های جذابی دارد.

وی در پاسخ به اینکه آیا دستمزدهای میلیونی به چهره ها برای حضور در برنامه داده می شود یا خیر، گفت: این دستمزدها نُرمی دارد که ما هم سعی می کنیم به آنها پایبند باشیم.

مدیر شبکه یک در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره مجری این برنامه نیز گفت: «اتفاق یک» را سید علی ضیاء اجرا خواهد کرد.

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگر مهر در این باره که آیا «علی البدل» سریال رمضانی این شبکه است یا خیر، تصریح کرد: یکی دو پروژه برای مناسبت رمضان پیشنهاد شده که یکی از آنها «علی البدل» است. دوستان مقدمات کار را انجام می دهند اما هنوز تصمیم گیری نهایی انجام نشده است و باید در اداره کل نمایش سیما برای این موضوع تصمیم گیری شود و ما نتایج این موضوع را معرفی خواهیم کرد.

احسانی همچنین درباره انتخاب سریال «فوق سری» برای مجموعه نوروزی شبکه یک، گفت: با توجه به سوابق مهدی فخیم زاده و تعداد قسمت های این سریال تصمیم گرفتیم آن را برای نوروز انتخاب کنیم. محتوا و مضمون این اثر نیز مناسب است و این قابلیت را دارد که در نوروز پخش شود.

مدیر شبکه یک درباره ساخت «پایتخت 4» برای نوروز 95 نیز اظهار کرد: ما مذاکرات اولیه این سریال را انجام داده ایم. پس از اینکه سیروس مقدم سریال «میکائیل» را تمام کند به صورت جدی تری وارد گفتگو و مذاکره برای این سریال خواهیم شد.

وی در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد: سینما و تلویزیون و شبکه نمایش خانگی برای من مرزبندی ندارد و همه محصولات فرهنگی هستند که در این کشور تولید می شوند. ما با کمال افتخار زمینه سازی می کنیم تا دوستانی که علاقه دارند در شبکه فعالیت کنند.

احسانی تصریح کرد: توصیه سرافراز رئیس صدا و سیما و پورمحمدی معاون سیما همواره ارتقای کیفیت برنامه ها و تنوع آنهاست. ما در طرح های غیر نمایشی هم تلاش می کنیم این دو مولفه را لحاظ کنیم و به تنوع، مضامین گوناگون، مجری های مختلف، شیوه پرداخت و ... به خوبی بپردازیم. اگر اتفاق غیرمترقبه ای نیفتد و مجلس و دولت نیز به صدا و سیما کمک کنند فکر می کنم ما سال خوبی را شروع خواهیم کرد.

وی «اتفاق یک» را برنامه مشارکتی با مردم معرفی کرد که می تواند الگویی برای آثار بعدی باشد و گفت: تعریف شبکه یک، شبکه عمومی و ملی است و برخلاف دیگر شبکه ها مثل دو که شبکه اجتماعی است و سه که شبکه ورزش و سرگرمی است این محدودیت ها را ندارد اما تلاش می کنیم با بهره گیری از خط مشی ها از بهترین ها در شبکه استفاده کنیم.

مدیر شبکه یک همچنین با اشاره به دیدار ایوبی با سرافراز و معرفی علی اصغر پورمحمدی به عنوان مسئول ارتباطات بین سینما و تلویزیون یادآور شد: کمیته مشترکی در حال شکل گیری است که وقتی دوستان از فعالیت های جشنواره فارغ شوند احتمالا جلساتی در کنار هم خواهیم داشت و به نتایج خوبی خواهیم رسید. درباره این تولیدات مشترک در آینده اطلاع رسانی خواهد شد.

احسانی در پایان درباره حضور اسپانسرها در تلویزیون نیز گفت: این موضوع مربوط به تصمیمات کلی سازمان است و در همه جای دنیا از اسپانسر استفاده می شود. ما تلاش می کنیم حضور حامیان مالی متناسب با برنامه ها باشد تا به قول شما گل‌درشت در برنامه ها نباشند.