قاری برتر مسابقات «تلاوت» راهی مرحله کشوری مسابقات قرآن اوقاف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیدمصطفی حسینی رئیس جدید مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امورخیریه با اشاره به اینکه مسابقات «تلاوت» که توسط سازمان دارالقرآن الکریم برگزار می شود از مسابقات قرآن معتبر کشور است، گفت: نظر اعضای ستاد عالی مسابقات قرآن کشور بر این است که با توجه به برگزاری رسمی ترین مسابقات قرآن کشورتوسط سازمان اوقاف و امورخیریه، مناسبت است تا نفرات برتر سایر مسابقات معتبر کشور به مرحله کشوری این مسابقات راه یابند.

حسینی با اشاره به پیگیری رئیس سازمان دارالقرآن الکریم برای حضور قاری برتر مسابقات سراسری «تلاوت» در مرحله کشوری مسابقات قرآن سازمان اوقاف و امورخیریه از اعزام «مجید نوری» قاری زنجانی کشورمان و دارنده رتبه نخست دومین دوره مسابقات «تلاوت» در رده بالای 16 سال به مسابقات سراسری اوقاف که از فردا در تبریز آغاز می شود خبر داد.

مسابقات «تلاوت» از 2 سال پیش با رویکردی جدید به رقابت های قرآنی آغاز به کار کرد که قاریان شرکت کننده در آن موظف به حفظ آیات و تسلط بر مفاهیم آنها هستند و در رشته حفظ نیز به موضوع تسلط حافظان به مفاهیم قرآن کریم توجه ویژه ای شده است.

سازمان اوقاف نیز امسال رشته «تلاوت از حفظ» قرآن را به سایر رشته های مسابقات سراسری قرآن خود افزود، اما به گفته رئیس مرکز امور قرآنی اوقاف تعداد راه یافتگان به مرحله کشوری در این رشته به حدنصاب نرسید.

حسینی همچنین با اشاره به اینکه تمام مسابقات قرآن کشور باید از ستاد عالی مسابقات قرآن کشور، دارای مجوز باشند، گفت: از سال آینده نفرات برتر مسابقات معتبری که از ستاد مجوز اخذ کرده اند به مرحله کشوری مسابقات اوقاف راه خواهند یافت.