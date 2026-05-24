نمایندگان ایران در مسابقات قرآن «جایزه بزرگ کربلا» مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین مسابقات قرآن جایزه بزرگ کربلا از سوی دارالقرآن عتبه حسینی ۱۵ تا ۲۲ خردادماه برگزار شده و چهار نماینده از جمهوری اسلامی ایران (دو قاری و دو حافظ کل) در آن حضور خواهند داشت.

وحید خزایی کارشناس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه در این باره افزود: یوسف جعفرزاده از هرمزگان و امید حسینی‌نژاد از خراسان رضوی در رشته قرائت تحقیق و محمد لائینی از مازندران و امیرحسین عطارزاده از یزد در رشته حفظ کل قرآن در این رقابت‌ها شرکت می‌کنند.

وی در مورد شیوه انتخاب ادامه داد: جایزه بزرگ کربلا، رقابتی مستقل است که هر ساله از طریق ارسال فایل تلاوت، تعدادی از قاریان کشورهای اسلامی انتخاب شده و در آن شرکت می‌کنند؛ با این وجود امسال از سوی دارالقرآن عتبه حسینی دعوتنامه‌ای رسمی برای اعزام قاریان و حافظان ایرانی ارسال شد که به این واسطه فرایند ارزیابی را برگزار کردیم.

خزایی تصریح کرد: ارزیابی از میان شرکت‌کنندگان در مسابقات سراسری قرآن کریم اوقاف سال گذشته انجام شد و فهرستی از نفرات اول تا هشتم رشته‌های قرائت و حفظ مورد بررسی قرار گرفتند و با در نظر گرفتن مؤلفه و شاخص‌هایی، این چهار نفر برای حضور در این مسابقات از سوی مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف با همکاری و نظارت کمیته اعزام و دعوت قاریان (مستقر در شورای عالی قرآن) انتخاب شدند.

وی در پاسخ به این پرسش که چه مؤلفه‌هایی در انتخاب مد نظر کمیته بوده است، گفت: قطعاً نفر اول مسابقات سراسری قرآن کریم اوقاف که سهمیه مسابقات بین‌المللی قرآن جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود و نفر دوم نیز گزینه اعزام به مسابقات مالزی است و در نتیجه از رتبه سوم تا چند رتبه پایین‌تر مورد نظر بودند که با این فرض که قبلاً در مسابقات بین‌المللی دیگری شرکت نکرده باشند و همچنین آمادگی برای اعزام داشته باشند، برای حضور در این مسابقات انتخاب شدند.