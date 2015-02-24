به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تجلیل از عوامل فیلم «مزارشریف» روز سه شنبه 5 اسفندماه با حضور محسن مومنی شریف رییس حوزه هنری، علیرضا معینی بخش معاون اداری - مالی، محمد حمزه زاده معاونت هنری حوزه هنری، هادی مولوی دوست مدیركل روابط عمومی و امور بین الملل، سهیل جهان بیگلری مدیر سازمان توسعه سینمایی سوره، عبدالحسن برزیده كارگردان فیلم، منوچهر شاهسواری تهیه كننده، حسن زاهدی صدابردار، علیرضا زرین دست مدیر فیلمبرداری، امیررضا معتمدی، حسین یاری و مهتاب كرامتی بازیگر برگزار شد.

محسن مومنی شریف رییس حوزه هنری سخنانش در این جلسه را با تبریک میلاد حضرت زینب (س) آغاز کرد و گفت: پیام فیلم «مزار شریف» درباره مظلومیت است و در صحنه‌های زیبایی که زن افغان و شاهسون با هم صحبت می‌کنند عمق مظلومیت مردم مسلمان و جنگ زده افغانستان را متوجه می‌شویم.

وی ادامه داد: آنچه حضرت زینب (س) در کربلا و پس از آن انجام داد مهم است و می‌تواند در آثار هنری متجلی شود. کار هنرمندانه ایشان این بود که به فراخور شرایط و مخاطب پیام عاشورا و ظلمی را که به خاندان پیامبر (ص) شد به گوش مردم رساند و همه را تحت تاثیر قرار داد. اگر وظیفه هنرمند بیان مظلومیت باشد، توجه به این وجه از شخصیت حضرت زینب (س) با حفظ شان ایشان ضروری است.

رییس حوزه هنری ضمن تشکر از عوامل تولید این اثر عنوان کرد: «مزار شریف» اثری است ماندگار که در تاریخ سینمای ایران باقی می‌ماند. بسیاری از فیلم‌ها فراموش می‌شوند، اما «مزار شریف» به دلیل مضمون و پیامی که دارد زنده باقی می‌ماند. خوشبختانه بازتاب‌هایی که نمایش فیلم داشته مثبت بوده و مردم و کارشناسان به این فیلم نمره قبولی دادند.

«مزار شریف» از مظلومیت اسلام شریف در برابر نیروهای تندرو و نادانی دفاع می‌کند

مومنی شریف افزود: شما با این فیلم یاد کسانی را زنده نگه داشتید که عزیز هستند و این سعادت برای شما باقی خواهد ماند. امیدوارم سینمای ایران قدر این فیلم را بداند. «مزار شریف» حرف مهمی می‌زند، از مظلوم دفاع می کند، از شهدای گرانقدری می‌گوید که خونشان بی‌گناه ریخته شده و یادی می‌کند از مردم مظلوم افغانستان که با ما ریشه‌های فرهنگی و دینی مشترک دارند. «مزار شریف» از مظلومیت اسلام شریف در برابر نیروهای تندرو و نادانی دفاع می‌کند که تصویر نورانی اسلام را مکدر می‌کنند.

وی ادامه داد: بیگانگان این نیروهای تندرو را ساخته‌اند تا به اسلام واقعی ضربه بزنند و این‌ها به نام اسلام، اهداف بیگانگان را در کشورهای اسلامی محقق می‌کنند. «مزار شریف» با نگاهی هوشمندانه ساخته شده و از اقتدار ملی و منافع میهنی دفاع می‌کند.

منوچهر شاهسواری تهیه‌کننده فیلم ضمن تشکر از مومنی شریف رییس حوزه هنری، عبدالحسن برزیده برای کارگردانی و سهیل جهان بیگلری مدیر عامل سازمان سینمایی سوره درباره همکارانش در این پروژه توضیح داد: حضور همدلانه حسین یاری و مهتاب کرامتی یکی از نقاط قوت این پروژه بود. با مشکین مهرگان سال‌ها پیش در یک پروژه همکاری کرده بودیم و امروز او یکی از صاحب منصبان سینما است. کار او به عنوان طراح هنری «مزار شریف» شایسته مرحبا است. علیرضا زرین دست بزرگتر ما است، همکاری با او در این فیلم درخشان و رفاقت با این فیلمبردار درجه یک به یادماندنی است.

این تهیه‌کننده ادامه داد: «مزار شریف» دستاوردی فنی و تولیدی برای سینمای ایران دارد. علاقمندم نتایج این تجربه را برای دوستانمان در سینمای ایران عرضه کنیم. حسن برزیده به قهرمانان فیلم ایمان داشت و این تعلق خاطر یک لحظه او را از این پروژه و این باور که هر چه بر سر راهمان به وجود بیاید، خیر است دور نکرد.

حسن زاهدی ضمن تشکر از عبدالحسن برزیده و تیم تولید این پروژه گفت: زمانی که فیلم را دیدم آن را دوست داشتم و خوشبختانه نتیجه همدلی و علاقه‌ای که به پروژه داشتیم در فیلم دیده می‌شود. خوشحالم که در «مزار شریف» به شهدایی ادای دین شد که سال‌ها درباره سرنوشت آنها و غم خانواده‌هایشان سکوت شده است. در مراسم اختتامیه و با دیدن خانواده‌های این شهیدان حس رضایت و افتخار داشتم که با این فیلم، دل این خانواده‌ها را شاد کرده‌ایم.

مشکین مهرگان طراح صحنه و لباس اثر توضیح داد: این فیلم درباره موضوعی مهم صحبت می‌کند که جهان امروز به آن مبتلا است. «مزار شریف» باعث شد سینمای ایران از نظر دستاوردهای فنی و هنری یک قدم جلوتر برود. گروه سازنده این فیلم، بزرگان سینما هستند و من عضوی کوچک از این گروه صمیمی و همدل هستم.

امیررضا معتمدی طراح جلوه های بصری گفت: این گروه با همدلی، احساس تعهد و وظیفه در این پروژه حضور داشتند و هر کس به سهم خود در موفقیت «مزار شریف» و انجام وظیفه‌اش نسبت به کار تلاش کرد. موضوع فیلم مظلومیت است، مفهومی عظیم و انسانی که قابل تقدیر است. این موضوع همه ما را بر آن داشت تا برای خلق اثری شایسته تلاش کنیم. حضور در جلسه امروز نشان می‌دهد که نتیجه تلاش ما برای حوزه هنری محترم بوده و دیده شده و این برایم باارزش است.

«مزار شریف» صدای مظلومیت آقای شاهسون و دیپلمات‌های شهید را منعکس می‌کند

مهتاب کرامتی بازیگر این فیلم عنوان کرد: من آخر این پروژه به دوستانم در «مزار شریف» ملحق شدم اما شاهد تلاش آنها بودم. فیلم مسیری طولانی و پویا در پیش دارد. من امیدوارم فیلم دیده، درک و پیام آن فهمیده شود.

عبدالحسن برزیده کارگردان این فیلم هم درباره تولید این پروژه گفت: هیچ اثری خلق نمی‌شود مگر با لطف خداوند. «مزار شریف» هم به خاطر لطف و حمایت پروردگار ساخته شد و من ابتدا از او سپاسگزارم که مرا در شرایطی قرار داد که با دوستان خوبم در این پروژه همکاری کنم.

این کارگردان سینما یادآور شد: کار همه دوستانم در بخش‌های مختلف مثل فیلمبرداری، چهره‌پردازی، صدابرداری، طراحی صحنه و لباس و مدیریت هنری باارزش و دیدنی است. مدیریت چنین پروژه‌ای، کاری ویژه و دشوار بود که آقای شاهسواری به خوبی انجام داد. دوستی که برادر بزرگتر من است و حضورش در زندگی‌ام را نعمت می‌دانم.

برزیده افزود: از طرف خانواده‌های شهدای دیپلمات از حوزه هنری تشکر ویژه دارم. خوشبختانه با «مزار شریف» پس از سال‌ها و با ساخت این فیلم تصویری واقعی از رنجی که آنها برده‌اند خلق شد. فیلم صدای مظلومیت آقای شاهسون و دیپلمات‌های شهید را منعکس می‌کند. خوشحالم که با ساخت این فیلم بخشی از تاریخ معاصر که ناگفته مانده، روایت و برای نسل بعد ثبت شد.

این کارگردان گفت: همه دشواری‌هایی که در راه تولید «مزار شریف» داشتیم و بی‌مهری‌هایی که از بخش‌های مختلف به این گونه آثار می‌شود با محبت و اظهار لطفی که خانواده‌های شهدای دیپلمات داشتند جبران شد. خوشحالم که فیلم باعث رضایت این عزیزان بوده است. همچنین بازخوردهایی که در جشنواره فیلم فجر داشتیم و نظر منتقدان و اهالی سینما و رسانه هم امیدوارکننده بوده است.

سهیل جهان بیگلری مدیر عامل سازمان سینمایی سوره هم درباره این پروژه صحبت کرد: خدا را شکر که انتخاب حوزه هنری برای تولید این فیلم در همه بخش‌ها نتیجه مثبت داشته است. انتخاب سوژه‌ای که جهان امروز و به ویژه خاورمیانه و مسلمانان همچنان با آن درگیر هستند، «مزار شریف» را به اثری برای امروز تبدیل کرده است.

وی ادامه داد: در سال‌هایی که در حوزه هنری بوده‌ام، فیلم‌هایی که با همکاری دوستان حرفه‌ای سینماگر تولید کرده‌ایم مورد توجه قرار گرفته است و خوشبختانه بازخوردهای مثبتی از سینماگران و مردم دریافت کرده‌ایم. ما در انتخاب‌هایمان تاثیرگذاری، به روز بودن و آینده‌نگری را مد نظر داشتیم و «مزار شریف» با همین نگاه ساخته شده است و فیلم از نظر مضمونی و تکنیکی مشابهی در سینمای ایران ندارد.

مدیر عامل سازمان سینمایی سوره در پایان گفت: برای تولید این فیلم ساعت‌ها با آقای شاهسواری و برزیده صحبت کردیم و در جزئیات مشورت و بحث داشتیم. حوزه هنری در این سال‌ها از صفر تا صد در تولید آثار سهم و نسبت به دشواری تولیداتش آگاهی داشته، اما مسیرهایی را رفته که کمتر در سینمای ایران به آن توجه شده است.

همچنین امروز محسن مومنی شریف از مدیران سینماهای سپیده، استقلال و آزادی از سینماهای حوزه هنری که در جشنواره فیلم فجر عملکرد قابل قبول داشتند تقدیر کرد.