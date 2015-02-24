۱۱۸ تعاونی روستایی در کرمان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمد حسینی ظهر امروز در جمع خبرنگاران در کرمان اظهارداشت: استان کرمان دارای جمعیت قابل توجه روستایی است که شغل اکثر این افراد کشاورزی است که همگرایی این افراد در تعاونی های روستایی می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات باشد.

وی تصریح کرد: هم اکنون در استان کرمان ۱۱۸ تعاونی روستایی در زمینه های مختلف در حال فعالیت هستند که می تواند در زمینه توسعه اقتصاد روستا محور تاثیر گذار باشد.

محمد حسینی افزود: خرید تضمینی محصولات از جمله اقدامات تعاونی روستایی در راستای حمایت از تولید در روستاها و حمایت از تولیدکنندگان خرد است که در همین راستا خرید تضمینی محصولات مختلف در کرمان بنا به برنامه ریزی و ضرورت انجام می شود.

وی ادامه داد: به طور مثال در سال جاری بخش قابل توجهی از محصول خرمای تولید شده در شهداد و گلباف کرمان توسط تعاونی روستایی خرید تضمینی شد که موجب رفع مشکلات اقتصادی کشاورزان شد.

این مسئول افزود: باید فرهنگ تعاون بین روستاییان افزایش یابد زیرا در این بستر می توان شاهد رشد و پویایی بیشتر تولید در استان بود.

وی همچنین از فعالیت اتحادیه های تعاون روستایی در استان کرمان خبر داد و افزود: این اتحادیه ها ظرفیت و حمایت بیشتری را در زمینه تولید مهیا می کند.

وی همچنین به تهیه میوه نوروز مردم کرمان اشاره کرد و افزود: در این زمینه هیچ گونه مشکلی وجود ندارد و میوه در قالب دو نوع میوه سیب و پرتغال در کرمان پیش بینی شده که مطابق نرخ های مصوب در ۲۵ پایگاه در کرمان عرضه می شود.

محمد حسینی ادامه داد: با این اقدام عرضه و تقاضای میوه متعادل می شود و از افزایش نرخ میوه جلوگیری خواهد شد.

وی ادامه داد: پرتغال از باغهای مرغوب جیرفت و کهنوج در جنوب کرمان خریداری شده و سیب نیز از شهرستان ارومیه خریداری و در حال انتقال به انبارهای کرمان است و هیچ مشکلی در این زمینه وجود نخواهد داشت.