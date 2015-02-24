به گزارش خبرنگار مهر، حمید درخشان سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس، ترکیب سرخپوشان برابر تیم لخویا قطر از مرحله گروهی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا 2015 را به شرح زیر اعلام کرد:
سوشا مکانی، محسن بنگر، مایکل اومانا، علیرضا نورمحمدی، بابک حاتمی، محمد نوری (کاپیتان)، احمد نورالهی، امید عالیشاه، هادی نوروزی، فرناندو گابریل و مهدی طارمی.
پیش از این اعلام شده بود حمید علیعسگر در ترکیب اصلی قرار دارد و علیرضا نورمحمدی روی نیمکت مینشیند اما در لحظات آخر، کادرفنی پرسپولیس تصمیم گرفت که نورمحمدی به جای علیعسگری به میدان برود.
پیام صادقیان، محمد عباسزاده، حمید علیعسگری ، تادو، مسعود همامی، مهدی دغاغله و علی علیپور بازیکنان ذخیره پرسپولیس در این بازی هستند.
دیدار تیمهای فوتبال پرسپولیس و لخویا قطر از ساعت 18:30 امروز سهشنبه پنجم اسفند ماه 1393 در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد.
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