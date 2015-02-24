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۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۶:۰۰

هفته نخست لیگ قهرمانان آسیا؛

تغییر ترکیب پرسپولیس مقابل لخویا/ نورمحمدی جانشین علی‌عسگری شد

تغییر ترکیب پرسپولیس مقابل لخویا/ نورمحمدی جانشین علی‌عسگری شد

ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس برای دیدار با لخویا قطر در هفته نخست رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا دچار تغییر شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید درخشان سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس، ترکیب سرخپوشان برابر تیم لخویا قطر از مرحله گروهی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا 2015 را به شرح زیر اعلام کرد:

سوشا مکانی، محسن بنگر، مایکل اومانا، علیرضا نورمحمدی، بابک حاتمی، محمد نوری (کاپیتان)، احمد نورالهی، امید عالیشاه، هادی نوروزی، فرناندو گابریل و مهدی طارمی.

پیش از این اعلام شده بود حمید علی‌عسگر در ترکیب اصلی قرار دارد و علیرضا نورمحمدی روی نیمکت می‌نشیند اما در لحظات آخر، کادرفنی پرسپولیس تصمیم گرفت که نورمحمدی به جای علی‌عسگری به میدان برود.

پیام صادقیان، محمد عباس‌زاده، حمید علی‌عسگری ، تادو، مسعود همامی، مهدی دغاغله و علی علیپور بازیکنان ذخیره پرسپولیس در این بازی هستند.

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و لخویا قطر از ساعت 18:30 امروز سه‌شنبه پنجم اسفند ماه 1393 در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2505829

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