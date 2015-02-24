طرح اطلاعات مکانی سه بعدی به تصویب رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد تویسرکانی در همایش مدیریت بهینه زمین و شهرها با کاداستر و اطلاعات مکانی سه بعدی، با اشاره به تصویب طرح کاداستر، اجرایی شدن آن در سراسر کشور را در پنج سال آینده ضروری دانست و اظهار داشت: با توجه به افزایش جمعیت و محدودیت عرصه و همچنین نیاز جدی به شهر، در زمینه ایجاد ساز و کار برای استفاده بهینه از زمین قدم‌های جدی و مؤثری برداشته شد و نسبت به آن توجه بیشتری صورت گرفت.

وی ثبت مالکیت عرصه‌ها بر اثر کاداستر نیازمند افزایش کیفیت دانست و گفت: مدیریت شهری، عملکرد و اطلاعات مکانی وابسته به کاداستر سه بعدی در کشور است و با اجرای این طرح موانع از بین می‌رود.

نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات نیز در این مراسم، تمامی فعالیت‌های مختلف در زمینه‌های خدماتی، اجتماعی، اقتصادی و انتظامی را در ارتباط با مکان و اطلاعات مکانی دانست و گفت: در بعد کلان بدون وجود چنین تصویری از شهرها پیش بردن این فعالیت‌ها ممکن نیست؛ به همین دلیل در حدود 16 سال است که در تلاشیم نهادهایی مثل شهرداری، سازمان ثبت اسناد و املاک، شرکت پست و مرکز آمار که فعالیتشان در ارتباط با ملک است از ادبیات مشترکی برخوردار شوند.

وی همچنین به ارزش افزوده داده هایی که بعد مکانی را در خود دارند اشاره کرد و دستیابی به این سطح از تکنولوژی که اطلاعات را به مکان مرتبط می‌کند را برای کشور بسیار استراتژیک توصیف کرد.