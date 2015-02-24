۷۰۰ هزار حامی مسئولیت ۲۴۰ هزار یتیم را در کشور بر عهده دارند

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد ذوالفقاری عصر سه‌شنبه در آیین تودیع و معارفه مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر با اشاره به حمایت کمیته امداد از ۲۴۰ هزار یتیم در سطح کشور، اظهار داشت: این ایتام ۷۰۰ هزار حامی دارند.

وی با بیان اینکه ۱۰ هزار یتیم هم در کشور داریم که هر دو والدین خود را از دست داده‌اند، اضافه کرد: ۲۰ هزار مددجوی کمیته امداد بیمار صعب العلاج هستند.

مدیرکل دفتر حمایت و سلامت کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای توانمندسازی فکری در کنار توانمندسازی اقتصادی افراد تحت حمایت، افزود: سه میلیون نفر بر حسب نیاز به صورت روزانه از کمیته امداد خدمت می گیرند.

وی به حمایت کمیته امداد از طرح ازدواج موفق مجدد زنان سرپرست خانوار برای توانمندسازی این قشر اشاره کرد و بیان داشت: در حال حاضر از دو میلیون و ۵۰۰ هزار زن سرپرست خانوار، یک میلیون و ۳۰ هزار نفر زیر پوشش حمایت‌های کمیته امداد هستند.

پنج هزار زن سرپرست خانوار موفق به ازدواج مجدد شدند

ذوالفقاری تصریح کرد: کمیته امداد نقشی حمایت‌گرانه، مشاوره‌ای، تسهیل‌گر و بدون ورود مستقیم به موضوع در طرح ازدواج موفق مجدد زنان سرپرست خانوار ایفا می‌کند.

وی با بیان اینکه از دو سال پیش تاکنون پنج هزار زن سرپرست خانوار موفق به ازدواج مجدد شده اند، اضافه کرد: ازدواج مجدد نیاز هر زن سرپرست خانوار با هر شرایط اقتصادی است ولی مشکلاتی نیز در این زمینه وجود دارد.

مدیرکل دفتر حمایت و سلامت کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور از حمایت کمیته امداد از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از سالمندان خبر داد و افزود: ۴۱ هزار نفر از این تعداد زمین گیر هستند.

احمد لطفی سرپرست اداره کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان بوشهر نیز در این نشست اظهار داشت: ایجاد اشتغال برای نیروهای تحصیل‌کرده تحت حمایت کمیته امداد در صنایع نفت و گاز را به صورت جدی دنبال می‌کنیم.

لازم به ذکر است که در این آئین احمد لطفی به عنوان سرپرست اداره کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان بوشهر معارفه شد و از تلاش‌های فرید محبی مدیرکل سابق تقدیر شد.