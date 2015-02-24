قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین انتظامی، سه شنبه شب در مراسم اختتامیه جشنواره مطبوعات استان یزد اظهار داشت: این قانون دارای سه آیین نامه اجرایی است که آیین نامه ماده هشت آن حداکثر تا دو هفته دیگر اجرا می شود.

وی تصریح کرد: اجرای این قانون نیازمند مقدمه سازی است و لازم است هم مدیران هم مردم و هم رسانه ها آموزش لازم را ببینند و این مسئولیتی است که رسانه ها بر عهده دارند و باید همگان را با حق و حقوق خود آشنا کنند.

انتظامی خاطرنشان کرد: وقتی می‌ گوییم مردم ولی نعمت ما هستند، باید یک بار هم شده که در عمل این امر را نشان دهیم و رسانه ها نیز باید نقش نظارتی خود را اجرا کنند.

معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت ارشاد بیان کرد: رسانه ها به عنوان ناظر نباید با درهای بسته مواجه شوند و این قانون می گوید دولت حق ندارد به اسناد، ‌ مهرهای طبقه بندی بزند.

وی تاکید کرد: اگر این قانون اجرا شود، مبارزه واقعی با فساد اتفاق خواهد افتاد اما لازم است زمینه های شفاف سازی به وجود بیاید تا زمینه فساد از بین برود.

انتظامی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر سیاست حمایت از رسانه های محلی اظهار داشت: اگر برای نشریات به ویژه نشریات محلی با کاهش مخاطب مواجه هستیم باید به دنبال الگوهای جدید باشیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد نیز در این مراسم با اشاره به اینکه جشنواره مطبوعات با هدف ایجاد رقابت سالم، کسب تجارب رسانه‌ها از یکدیگر و ایجاد رقابت میان استان‌ها برگزار شده است، اظهار داشت« در مجموع ۵۶۸ نفر از سه استان بالغ بر ۱۲۳۹ اثر به این جشنواره ارسال کردند.

علی غیاثی ندوشن بیان کرد: امشال در مجموع از ۷۷ نفر از نشریات محلی، روزنامه‌ های سراسری و خبرگزاری ها از سه استان یزد، فارس و خراسان جنوبی تجلیل خواهد شد.

وی اظهار امیدواری کرد: این جشنواره در سالهای آینده با تنوع بیشتر در موضوعات و با مشارکت بیشتر رسانه های محلی برگزار شود.