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۶ اسفند ۱۳۹۳، ۹:۰۷

در راستای برگزاری نخستین اجلاسیه سرخه؛

آیین «شبی با شهدا و قرآن» در سرخه برگزار شد

آیین «شبی با شهدا و قرآن» در سرخه برگزار شد

سرخه - آیین شبی با شهدا و قرآن در راستای برگزاری نخستین اجلاسیه ۲۰۰ شهید سرخه در این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه قائم (عج) استان سمنان، «آیین شبی با شهدا و قرآن» در راستای برگزاری نخستین اجلاسیه شهدای شهرستان سرخه با حضور قاری بین المللی قرآن کریم استاد «محمد حسین سعیدیان» برگزار شد.

امام جمعه سرخه در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس اظهار کرد: بنا به فرمایش امام خمینی(ره) «راه شهدا کور شدنی نیست و ملتها و آیندگان به راه شهدا اقتدا خواهند کرد».

اجلاسیه شهدای شهرستان سرخه

حجت‌الاسلام حسنعلی عربی افزود: تقارن برگزاری نخستین اجلاسیه شهدای شهرستان سرخه با ولادت بزرگ بانوی کربلا حضرت زینب کبری(س) مایه خیر و برکت است و باید این تقارن را به فال نیک گرفت.

وی با تأکید بر تکریم و تجلیل خانواده معظم شهدا گفت: شهدا نزد خداوند جایگاهی ویژه دارند و بر اساس همین جایگاه شفیع ما در دنیا و آخرت هستند و متوسلان به شهدا اثرات و برکات این توسل و شفاعت را بارها در زندگی خود لمس کرده‌اند.

امام جمعه سرخه در پایان ضمن تقدیر از دست اندرکاران برگزاری این اجلاسیه گفت: شهرستان سرخه فاقد اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران است و این اجلاسیه به پشتوانه مردم ولایت‌مدار و شهیدپرور سرخه، خیران، سپاه، پایگاه‌های بسیج، فرمانداری، شهرداری، آموزش و پرورش و ستاد نماز جمعه برگزار شده است.

اجلاسیه شهدای شهرستان سرخه

قرائت قرآن توسط مهدی فیض از سرخه، همخوانی تواشیح و مدیحه سرایی توسط گروه نسیم انتظار از سمنان و تجلیل از نفرات برتر مسابقات قرآن کریم حلقه‌های صالحین حوزه‌های مقاومت بسیج شهرستان سرخه در رشته‌های اذان و اقامه، ترتیل، قرائت و حفظ از دیگر برنامه‌های آیین آغازین این اجلاسیه بود.

نخستین اجلاسیه شهدای شهرستان سرخه به مدت سه شب از پنجم تا هفتم اسفندماه برگزار می‌شود.

کد مطلب 2506159

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