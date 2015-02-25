آیین «شبی با شهدا و قرآن» در سرخه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه قائم (عج) استان سمنان، «آیین شبی با شهدا و قرآن» در راستای برگزاری نخستین اجلاسیه شهدای شهرستان سرخه با حضور قاری بین المللی قرآن کریم استاد «محمد حسین سعیدیان» برگزار شد.

امام جمعه سرخه در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس اظهار کرد: بنا به فرمایش امام خمینی(ره) «راه شهدا کور شدنی نیست و ملتها و آیندگان به راه شهدا اقتدا خواهند کرد».

حجت‌الاسلام حسنعلی عربی افزود: تقارن برگزاری نخستین اجلاسیه شهدای شهرستان سرخه با ولادت بزرگ بانوی کربلا حضرت زینب کبری(س) مایه خیر و برکت است و باید این تقارن را به فال نیک گرفت.

وی با تأکید بر تکریم و تجلیل خانواده معظم شهدا گفت: شهدا نزد خداوند جایگاهی ویژه دارند و بر اساس همین جایگاه شفیع ما در دنیا و آخرت هستند و متوسلان به شهدا اثرات و برکات این توسل و شفاعت را بارها در زندگی خود لمس کرده‌اند.

امام جمعه سرخه در پایان ضمن تقدیر از دست اندرکاران برگزاری این اجلاسیه گفت: شهرستان سرخه فاقد اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران است و این اجلاسیه به پشتوانه مردم ولایت‌مدار و شهیدپرور سرخه، خیران، سپاه، پایگاه‌های بسیج، فرمانداری، شهرداری، آموزش و پرورش و ستاد نماز جمعه برگزار شده است.

قرائت قرآن توسط مهدی فیض از سرخه، همخوانی تواشیح و مدیحه سرایی توسط گروه نسیم انتظار از سمنان و تجلیل از نفرات برتر مسابقات قرآن کریم حلقه‌های صالحین حوزه‌های مقاومت بسیج شهرستان سرخه در رشته‌های اذان و اقامه، ترتیل، قرائت و حفظ از دیگر برنامه‌های آیین آغازین این اجلاسیه بود.

نخستین اجلاسیه شهدای شهرستان سرخه به مدت سه شب از پنجم تا هفتم اسفندماه برگزار می‌شود.