سومین شب شعر «این بندر عزیز» در گناوه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول برگزاری سومین شب شعر این بندر عزیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شورای شهر و سرپرست شهرداری بندر گناوه نگاه ویژه‌ای به حوزه فرهنگی دارند و در این راستا همیشه پای کار بوده‌اند.

روح‌الله ملک‌زاده گفت: ما در شهرداری گناوه در طول سال برنامه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، مذهبی را به مرحله اجرا می‌گذاریم که این برنامه‌ها حاصل کار و تلاش شبانه‌روزی همکاران من در شهرداری بندر گناوه است.

ملک‌زاده بیان داشت: شعر یکی از بنیادی‌ترین هنرهای ایرانیان است که این هنر ما نیز نه در داخل کشور بلکه در سطح جهان آشنای دیرین مردم کشورها است.

وی با بیان اینکه در طول سال از برنامه های ادبی برگزار شده در شهر گناوه حمایت کرده‌ایم، ادامه داد: شهر گناوه دارای شاعران بسیار خوب و نام آشنا در محافل ادبی کشور است و بسیاری از این شاعران نیز دارای کتاب‌هایی در حوزه شعر هستند.

مسئول روابط عمومی شهرداری بندر گناوه اضافه کرد: بی‌گمان در طول سه دهه گذشته و به ویژه دو دهه گذشته شاعران بسیاری در حوزه شعر گناوه ظهور کرده و رشد یافته‌اند.

ملک‌زاده تصریح کرد: در این میان برخی بیشتر به شعر کلاسیک و برخی نیز در حوزه شعر نو و برخی در هر دو حوزه شعر می گویند که می‌شود گفت در هر دو حوزه نوآوری در زبان شعر وجه رایج آنها است.

وی تاکید کرد: نام این شب شعر یعنی این بندر عزیز از یکی از اشعار استاد ایرج شمسی‌زاده از نوادر شعر جنوب ایران زمین و از افتخارات هنری شهرستان گناوه و استان بوشهر اقتباس شده است؛ چرا که مردم گناوه دلبستگی عجیبی به این شعر دارند.

ملک زاده متذکر شد: در این شب شعر ۹ نفر از شاعران گناوه به نام‌های غلامرضا رئوفی، غلامرضا کرمی، محمدجواد جعفری همت، غلامحسین دریانورد، عزت خلیفه‌زاده، محمدجعفر نجدی، مهدی دهقان، امرالله حاجب و حسین غلامی شعرخوانی کردند.

وی عنوان کرد: شاعرانی که در سومین شب شعر این بندر عزیز شعرخوانی کردند، از میان شاعران پیشکسوت و دارای کتاب شعر و شاعران جوان گناوه انتخاب شدند.

مسئول برگزاری سومین شب شعر این بندر عزیز در پایان گفت: هدف ما از برگزاری این شب شعر گسترش فرهنگ شعر و شاعری در جامعه به عنوان یکی از کهن ترین هنر ایرانیان است.

دبیر جشن فرهنگ گناوه نیز در این شب شعر اظهار داشت: چند کار موسیقی در سومین شب شعر این بندر عزیز به خوانندگی محمدرضا فاریابی و اکبر یوسف‌زاده به همراه سازهای مختلف توسط حسین رییسی، بهزاد کریمی، احسان واعظ و ... اجرا شد.

سعید بهمرد گفت: سه کار موسیقی اجرا شده در این شب شعر با اشعاری از استاد ایرج شمسی زاده و مستوره زیارت زاده بود که مورد پسند حاضران در سالن قرار گرفت.

بهمرد بیان داشت: هر ساله این شب شعر توسط شهرداری بندر گناوه و با نگاه ویژه شورای شهر گناوه در قالب جشن فرهنگ گناوه با شکوه بسیار برگزار می‌شود و امسال نیز به همت این دو نهاد این شب شعر برگزار شد که جا دارد از شورا و مسئولان شهرداری که در این شب شعر دست اندرکار بودند، تقدیر کرد.

وی تصریح کرد: در این شب شعر با اهدای لوح و هدایایی از شاعران تقدیر به عمل آمد و دکتر مولایی رییس پردیس علامه طباطبایی دانشگاه فرهنگیان بوشهر، دکتر طاهری از اعضای هییت علمی دانشگاه پیام نور گناوه، معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری شهرستان گناوه و رییس شورای شهر و رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان گناوه حضور داشتند.

دبیر پنجمین جشن فرهنگ گناوه در پایان گفت: جشن فرهنگ گناوه با تلاش و همت بیش از ۲۰۰ تن از هنرمندان شهرستان گناوه در حال برگزاری است.