به گزارش خبرنگار مهر، عزتالله نباتی عصر امروز یکشنبه در کمیته فنی کاشت دانههای روغنی سال زراعی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ بر افزایش سطح زیر کشت دانههای روغنی و ترغیب کشاورزان به کشت کلزا تأکید کرد و گفت: تأمین بهموقع نهادههای موردنیاز، سوخت، معرفی ارقام پربازده و مناسب منطقه و تأمین کودهای شیمیایی، از الزامات توسعه کشت این محصول استراتژیک است.
ندا محمدیپور مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان نیز با اشاره به افزایش سهمیه کشت کلزا و دانههای روغنی در استان و شهرستان بروجرد، اظهار کرد: کلزا در تناوب زراعی نقش مهمی در کنترل آفات و بیماریهای گیاهی دارد و توسعه کشت آن میتواند در تأمین روغن کشور و افزایش بهرهوری اراضی مؤثر باشد.
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