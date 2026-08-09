به گزارش خبرنگار مهر، عزت‌الله نباتی عصر امروز یکشنبه در کمیته فنی کاشت دانه‌های روغنی سال زراعی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ بر افزایش سطح زیر کشت دانه‌های روغنی و ترغیب کشاورزان به کشت کلزا تأکید کرد و گفت: تأمین به‌موقع نهاده‌های موردنیاز، سوخت، معرفی ارقام پربازده و مناسب منطقه و تأمین کودهای شیمیایی، از الزامات توسعه کشت این محصول استراتژیک است.

ندا محمدی‌پور مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان نیز با اشاره به افزایش سهمیه کشت کلزا و دانه‌های روغنی در استان و شهرستان بروجرد، اظهار کرد: کلزا در تناوب زراعی نقش مهمی در کنترل آفات و بیماری‌های گیاهی دارد و توسعه کشت آن می‌تواند در تأمین روغن کشور و افزایش بهره‌وری اراضی مؤثر باشد.