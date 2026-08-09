به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، حزب الله لبنان طی بیانیه ای عصر امروز یکشنبه در واکنش به عملیات تخریب و انفجار در مناطق جنوبی لبنان اعلام کرد: نیروهای ارتش رژیم اشغالگر به مناطق جنوبی لبنان را به آتش کشیده است. این اقدام، در ادامه تداوم سیاست نابودی و تبدیل این مناطق به مکانهایی غیرقابل سکونت است.
حزب الله بیان کرد: اقدام دشمن اسرائیلی در به آتش کشیدن مناطق جنگلی جنوب لبنان و تبدیل آن به مناطق کاملاً سوخته و غیرقابل زندگی، در راستای تداوم نسلکشی عمرانی و تخریب زیرساختها و سرقت درختان زیتون با قدمت بالا محسوب میشود.
در بیانیه حزب الله لبنان آمده است: این نسلکشی زیستمحیطی در حالی رخ میدهد که مقامات لبنان حتی قادر به طرح شکایت یا دعوی علیه دشمن اسرائیلی نیستند. مسئولان، متعهد شدهاند که در محافل بینالمللی از دشمن هیچ شکایتی نکنند و همین مسئله به دشمن مصونیت داده است و دشمن به همین دلیل با اطمینان از مصونیت از مجازات به جنایات خود ادامه می دهد.
حزب الله بیان کرد: این مسائل به وضوح نشان میدهد که مقامات چگونه مذاکرات خود را مدیریت میکنند و تا چه میزان امتیازات خطرناکی دادهاند و بی کفایتی مطلق خود را در حفاظت از منافع لبنان و بی توجهی به حقوق اساسی آن نشان می دهند.
حزب الله در پایان از دولت، وزارت محیط زیست و تمامی وزارتخانهها و نهادهای مربوطه لبنان خواست که صدای اعتراض خود را بلند کرده و در راستای توقف این وحشیگری اسرائیلی علیه محیط زیست، پس از جنایاتی که دشمن علیه شهروندان و زیرساخت ها انجام داد، حرکت کنند.
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