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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۰۱

حمله گرگ‌ها به دامداری در هرات شهرستان خاتم؛ ۳۵ رأس گوسفند تلف شدند

حمله گرگ‌ها به دامداری در هرات شهرستان خاتم؛ ۳۵ رأس گوسفند تلف شدند

یزد - حمله چند قلاده گرگ به یک دامداری در ابتدای کمربندی شهر هرات شهرستان خاتم، ۳۵ رأس گوسفند را تلف و ۱۰ رأس دیگر را زخمی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، چند قلاده گرگ با ورود به محل نگهداری دام‌ها در ابتدای کمربندی شهر هرات شهرستان خاتم، به دام‌های دامدار جوان این منطقه، حمله کردند.در این حادثه، ۳۵ رأس گوسفند تلف و ۱۰ رأس دیگر زخمی شدند و خسارت قابل توجهی به این دامداری وارد شد.

این حادثه در حالی رخ داده است که طی چند روز گذشته، حمله گرگ‌ها برای دومین بار به دامداران شهر هرات خسارت وارد کرده و نگرانی‌هایی را در میان دامداران منطقه به وجود آورده است.

دامداران منطقه با ابراز نگرانی از تکرار این حوادث، خواستار حمایت از دامداران خسارت‌دیده هستند.

کد مطلب 6912451

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    نظرات

    • مجید ۰۹:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
      0 0
      پاسخ
      حیف این همه گوسفند

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