کشف ۱۲ فقره سرقت در بروجرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی مهدوی‌کیا در سخنانی، اظهار داشت: در راستای اجرای طرح برخورد با سرقت و باهدف افزایش امنیت عمومی، مأموران انتظامی این شهرستان با اشراف اطلاعاتی دقیق و اقدامات هوشمندانه پلیس، موفق به شناسایی و دستگیری چهار سارق شدند.

وی با اشاره به کشفیات این عملیات اظهار داشت: در بازرسی‌های به‌عمل‌آمده از متهمان، مقادیر قابل‌توجهی از اموال مسروقه شامل کابل و تجهیزات مخابراتی و همچنین مقداری شیرآلات ساختمان کشف شد.

فرمانده انتظامی بروجرد، افزود: متهمان در جریان تحقیقات صورت‌گرفته و باتوجه‌به شواهد موجود، به ارتکاب ۱۲ فقره سرقت از اماکن مختلف اعتراف کردند.

سرهنگ مهدوی‌کیا، تأکید کرد: این متهمان پس از تشکیل پرونده قانونی، جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند. همچنین تأکید می‌کنیم که برخورد با مخلان نظم و مکرران جرم، به‌صورت قاطع و بدون هیچ‌گونه کوتاهی در دستور کار پلیس شهرستان قرار دارد.