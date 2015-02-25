حمایت صریح غرب از ساختار اندیشه صهیونیستی با تولید دانش سیاست زده

به گزارش خبرگزاری مهر، صدمین نشست هم اندیشی موسسه تحقیقات و پژوهش های سیاسی و علمی ندا با موضوع «ابعاد آکادمیک حمایت غرب از اسرائیل»، با سخنرانی «دکتر سید هادی برهانی» استاد دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران و با حضور کارشناسان، اصحاب رسانه و علاقه مندان به مباحث آسیای غربی و فلسطین-رژیم صهیونیستی برگزار شد.

دکتر برهانی در این نشست با تاکید بر حمایت متون درسی و دانشگاهی غرب از اسرائیل اظهار داشت: بررسی نگرش به مسئله فلسطین و اسرائیل را در متون درسی شش کشور آمریکا، استرالیا، انگلستان، ایرلند، کانادا و نیوزیلند نشان می دهد که شش منبع اصلی در مورد منازعه فلسطین و اسرائیل که در این دانشگاهها تدریس می شود، یا به صورت مستقیم از ساختار صهیونیستی برخوردار است و یا در دامنه وسیعی از ساختار صهیونیستی تأثیر پذیرفته است.



وی افزود: متون نام برده چندین اصل را در درون خود داشته و آن را در محافل دانشگاهی بازتولید می کنند. این اصول شامل: یهودی بودن سرزمین فلسطین از آغاز، عدم تعلق یهودیها به سایر سرزمینها، کتمان تاریخ عربی سرزمین فلسطین، ملت یهودی واحد و نژاد مشترک در میان تمام یهودیان، حاکمیت نهایی یهودیان بر فلسطین و تشکیل دولت یهودی می شوند.



استاد دانشکده مطالعات جهان در ادامه درباره در مورد تاثیرات تولید دانش جانبدارانه در دانشگاههای کشورهای غربی گفت: در این تحقیق مسئله دیگری که اثبات شد، یهودی بودن اکثریت نویسندگان متون مذکور بود. نویسندگان یهودی یا بخشی از زندگی خود را در اسرائیل گذرانده بودند و یا به صورت مستقیم از حمایت های اسرائیل برخوردارند. در نتیجه صهیونیسم، تفکر و اندیشه غالب بر آنهاست.



حاصل دانش غربی، تعمیق حمایت از رژیم اسرائیل است



برهانی افزود: در غرب یک اصل مهم همواره مورد استناد قرار می گیرد و آن این است که علم باید از آموزه های مذهبی مستقل باشد. در نتیجه متونی در اولویت قرار می گیرد که یهودیان تولید کننده آن هستند و ادعا دارند که به صورت بی طرفانه و مستقلانه آن را به نگارش درآورده اند. نتیجه این امر تربیت دانشجویانی است که از این دریچه جانبدارانه، مسئله فلسطین را می بینند و تحلیل می کنند. این امر در مرحله بعد بر عامه مردم و افکار عمومی نیز تحت تأثیر خواهد گذاشت و در نهایت تعمیق حمایت از اسرائیل در برابر فلسطین را به صورت بنیادین و نهادینه منجر می شود.



برهانی در مورد راهکارهای برون رفت از فضای حاکم بر مطالعات آکادمیک غرب، عنوان کرد: با وجود فضای خفقان و رصد شدیدی که صهیونیست ها در غرب بر تولیدات تحقیقاتی پیاده کرده اند، تولید متون انتقادی مانند آنچه «ادوارد سعید» انجام داد، می تواند به تدریج این فضا را به نفع رویکرد اسلامی به فلسطین تعدیل کند.



وی در ادامه تاکید کرد: حمایت غرب از رژیم اسرائیل بسیار حیاتی است و آنها عامل بقا و تنها حامی اسرائیل محسوب می شوند. این حمایتها به وضوح در کشورهایی نظیر آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان و کانادا دیده می شود. همچنین کشورهای غربی در سیاست خارجی و تولیدات رسانه ای خود نگرشی کاملا جانبدارانه از اسرائیل دارند.

استاد دانشکده مطالعات جهان با اشاره به تولید دانش سیاست زده در کشورهای غربی افزود: آنها حتی در این حمایت پا را فراتر از سیاست نهاده به طور مشخص از ساختار بنیادگرایانه اندیشه صهیونیستی حمایت می کنند. که این خود بنیادگرایی علمی محسوب می شود. در واقع کتب و مراجع دانشگاهی در غرب تاثیر بسیاری از آموزه های مطرح شده در تورات پذیرفته است که در نهایت تاثیرات آن در بخش آموزشی، دانشگاهی و حتی عامه مردم و افکار عمومی غرب نیز دیده می شود.

برهانی در ادامه با اشاره به علل و عوامل سیطره منابع حامی صهیونیسم در کشورهای غربی، اظهار داشت: پرکاری نویسندگان حامی صهیونیسم، ناامن کردن فضا برای دانشمندان ضد اسرائیل و حتی دانشمندان یهودی که اندیشه هایی بعضا مخالف با صهیونیستها دارند و فضای قانونی محکوم نمودن نویسندگان ضد اسرائیل (در مسائلی نظیر هولوکاست و یهودی ستیزی و حمایت از گروههای مقاومت) از جمله علل اصلی این موضوع هستند.