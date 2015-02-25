عملکرد شرکت های تعاونی با وجود سرمایه های اندک سازنده بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، ناطق معین الدین صبح چهارشنبه در جمع رسانه های رسانه های استان اظهار کرد: باید به فکر حذف واسطه ها از روند تولید و عرضه کشاورزان بود و در این بین برای دست یابی به این هدف می توان از تعاونی ها استفاده کرد.

وی ادامه داد: تعاون و گسترش آن در بخش های مختلف موجب رشد و توسعه، پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می شود و جامعه را به سوی استقلال و خوکفایی سوق می دهد.

رئیس سازمان تعاون روستایی استان قزوین ادامه داد: تعاونی های روستایی با قدمت و شرح خدمات و وظایفی که در اساسنامه‌ خود دارند، می توانند منشاء تاثیر گذاری های مثبت و سازنده بسیاری در بخش کشاورزی کشور باشند.

این مسئول با اشاره به گستردگی و جامع بودن شبکه تعاونی ها در سراسر گشور، گفت: شبکه تعاون روستایی یک شبکه مویرگی تاثیرگذار در بخش کشاورزی است که می تواند حتی تا دورافتاده ترین روستاها را تحت پوشش قرار می دهد.

شبکه تعاون روستایی نقش مهمی در حذف واسطه ها دارد

معین الدین با اعلام اینکه وظایف شبکه تعاون روستایی در راستای حمایت از کشاورزان در مراحل مختلف مختلف از تولید تا عرضه است، افزود: شبکه تعاون روستایی در تنظیم بازار محصولات کشاورزی، خرید های تضمینی و توافقی، ایجاد فروشگاه های مستقیم مصرف و... در جهت حذف دست واسطه ها نقش گسترده و مهمی دارد در نتیجه به نفع اقتصاد کشاورز و کشور عمل می کند.

رئیس سازمان تعاون روستایی استان قزوین در رابطه با حیطه تاثیرگذاری تعاونی ها در سطح استان قزوین گفت: در استان قزوین تعاونی ها و اتحادیه ها توانسته اند با وجود سرمایه و امکانات کم وظایف تاثیر گذار خود را انجام دهند.

معین الدین همچنین با اشاره به تاسیس فروشگاه های مصرف، بیان کرد: این فروشگاه ها کلیه نیازهای کشاورزان اعم از بذر، کود، سم و... را در درون روستاها تامین می کنند و نقش حمایتی از آنها را بر عهده دارند.

وی با اعلام اینکه از ۱۵۰ تعاونی تحت پوشش در استان تعدادی غیر فعال و برخی ضعیف هستند، اظهار کرد: باید تعاونی های ضعیف تر تعاونی های پیش رو را الگوی خود قرار دهند تا از امکانات و خدمت رسانی های موجود نهایت استفاده و بهره را ببرند.