نظامیان انگلیسی به اوکراین اعزام می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، دیوید کامرون، نخست‌ وزیر انگلیس با اعلام این مطلب گفت: نیروهای نظامی انگلیس در مناطق جنگی حضور نخواهند داشت و فعالیت‌ های آنان محدود به پشت جبهه خواهد بود.

وی ارسال تسلیحات نظامی به اوکراین را به طور کل اقدامی دور از ذهن ندانسته و تاکید کرد: ما از اساس باور نداریم که برای حل این بحران باید متوسل به راه‌ حل نظامی شد، بلکه باید یک راه‌ حل دیپلماتیک برای آن بیابیم.

دیوید کامرون در سخنانش اشاره دقیقی به شمار نیروهای بریتانیایی اعزامی به اوکراین نکرده، اما آسوشیتدپرس تعداد این نیروها را ۷۵ نفر گزارش کرده است.

این مطلب پس از آن اعلام شد که دیروز سه‌ شنبه وزرای خارجه فرانسه، آلمان، روسیه و اوکراین در شهر پاریس با یکدیگر دیدار کردند. آنها در این نشست توافق کردند که به دلیل نقض مدام قرارداد آتش‌ بس، باید ماموریت ناظران بین‌ المللی در مناطق جنگی تقویت شود.

طبق توافقی که پیشتر در شهر مینسک تنظیم شد، قرار بر آن بود تا جدایی طلبان و اعضای ارتش اوکراین سلاح‌‌ های خود را زمین گذاشته و آتش‌ بس اعلام کنند.

با این حال با تدوام حملات جدایی‌ طلبان علیه نیروهای ارتش اوکراین آتش‌ بس عملا اجرایی نشد و دو طرف یکدیگر را به نقض آتش‌ بس متهم کردند.

از سوی دیگر طبق معاهده مینسک بر سر ایجاد منطقه‌ ای حائل و نیز خروج کامل تسلیحات نظامی سنگین از منطقه توافق حاصل شد اما این بند از توافقنامه نیز در پی سرپیچی ارتش اوکراین و جدایی‌ طلبان از انجام آن، عملا تا کنون اجرایی نشده است.

لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه گفته است که در نشست روز سه‌ شنبه پاریس، وزرای خارجه کشورهای اروپایی بر اجرای مفاد معاهده مینسک به ویژه بر سر تعهد به اجرای آتش‌ بس و خروج تسلیحات نظامی سنگین تأکید کرده‌ اند.

اوکراین و کشورهای اروپایی دولت روسیه را متهم به حمایت از شورشیان جدایی‌طلب در اوکراین می‌کنند؛ اتهامی که مسکو تاکنون آن را تکذیب کرده است.