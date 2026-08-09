۲۶.۸ همت اعتبار برای توسعه چهارمحال و بختیاری اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مردانی عصر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به ظرفیتهای استان چهارمحال و بختیاری در حوزههای مختلف اظهار کرد: این استان با وجود ظرفیتهای ارزشمند در بخشهای کشاورزی، گردشگری، صنعت، صنایع کوچک و سایر حوزهها، همواره محل تلاش و خدمت مسئولان مختلف بوده است.
وی افزود: در این میان باید به صورت ویژه از رئیسجمهور، دکتر پزشکیان، به دلیل توجه ویژه به موضوع عدالت و توسعه متوازن استانها تشکر کنم. سفر رئیسجمهور به چهارمحال و بختیاری، سفری پربرکت بود و در این سفر حدود ۲۶.۸ همت اعتبار در حوزههای زیرساخت، بهداشت و درمان، ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و راهآهن برای استان اختصاص یافت.
استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در این زمینه از تلاشهای رئیسجمهور، معاون اجرایی رئیسجمهور، دکتر قائمپناه، دکتر فراهانی و همچنین دکتر محمدی، از سرمایههای ارزشمند استان، قدردانی میکنم. همچنین در حوزه تسهیلات بانکی نیز اقدامات و اعتبارات مناسبی در نظر گرفته شده که جزئیات آن در جلسه مربوطه تشریح خواهد شد.
مردانی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه آب گفت: با وجود اینکه چهارمحال و بختیاری یکی از استانهای مهم کشور در حوزه تولیدات کشاورزی است، با مشکلات و تنشهای آبی در بخشهایی از استان، بهویژه شرق و جنوب شهرستان بروجن و شهرستانهای خانمیرزا و لردگان مواجه بودهایم.
وی تصریح کرد: پس از حدود ۱۸ سال پیگیری، موضوع تقسیم آب چشمه سفید که در منطقه حفاظتشده قرار دارد، دنبال شد و برای تأمین آب شهرستان بروجن و شهرستانهای خانمیرزا و لردگان، در سفر رئیسجمهور یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافت. با همکاری نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، امیدواریم در هفته دولت عملیات اجرایی این طرح آغاز شود.
استاندار چهارمحال و بختیاری در ادامه به سد غدیر باباحیدر اشاره کرد و گفت: در شهرستان فارسان، سد غدیر باباحیدر با وجود اینکه در مقطعی اعلام شده بود آبگیری و افتتاح شده است، اما در عمل این اتفاق رخ نداده بود و حتی مجوز زیستمحیطی نیز صادر نشده بود. با پیگیریهای مستمر طی سه ماه، مجوز زیستمحیطی این طرح اخذ شد و ۱۲ ایراد فنی مطرحشده از سوی وزارت نیرو نیز برطرف شد و در نهایت عملیات آبگیری سد آغاز شد.
مردانی افزود: با بهرهبرداری از این سد، بخشی از نیازهای حوزه کشاورزی و صنعت شهرستان فارسان با جمعیتی حدود ۱۲۵ هزار نفر تأمین خواهد شد.
وی درباره طرح بن ـ بروجن نیز گفت: این طرح در مقطعی به صورت اضطراری راهاندازی شد که جای تقدیر و تشکر دارد. با پیگیریهای انجامشده از وزارت نیرو و اختصاص اعتبارات لازم، تلاش میکنیم ظرفیت انتقال آب این طرح را به ۵۰۰ لیتر بر ثانیه برسانیم تا بخشی از تنش آبی ۱۴ شهر و ۱۳ روستای واقع در مسیر کاهش یابد.
استاندار چهارمحال و بختیاری در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه راهآهن استان اشاره کرد و گفت: راهآهن چهارمحال و بختیاری اکنون حدود ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. سال گذشته نیز با تأکیدات مقام معظم رهبری، اعتبار مناسبی برای این پروژه اختصاص یافت و در پایان سال گذشته ۹۰۰ میلیارد تومان به آن تزریق شد.
مردانی ادامه داد: با وجود شرایط جنگی کشور، قرار بود ۳۰۰ میلیارد تومان دیگر به این پروژه اختصاص یابد که در نهایت ۲۰۰ میلیارد تومان پرداخت شد تا پروژه متوقف نشود. امیدواریم با تداوم تأمین اعتبار، این پروژه به بهرهبرداری برسد و شاهد شنیدن صدای قطار در شهرکرد باشیم.
وی با اشاره به سایر پروژههای حوزه راه اظهار کرد: پروژه سهراهی موشکی به سمت قره نیز در حال اجراست و پیمانکار در حال فعالیت است. همچنین در ورودی شهرکرد نیز قرارگاه خاتمالانبیا(ص) در حال اجرای پروژه است و بر اساس اعلام پیمانکار، امیدواریم این پروژه ظرف دو ماه آینده تحویل شود.
استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: پروژههای شهرکرد ـ شلمزار و تونل زره به سمت ناغان و کارون چهار، همچنین تونل از این مسیر به سمت دشتک، بازفت و مسجدسلیمان نیز در حال اجراست و اقدامات عمرانی در این پروژهها با جدیت دنبال میشود.
مردانی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای استان در حوزه انرژی گفت: در حوزه سرمایهگذاری انرژی، بالغ بر سه همت سرمایهگذاری با مشارکت ۱۰۰ درصدی بخش خصوصی در حال انجام است. همچنین یکهزار مگاوات موافقت اصولی برای طرحهای مختلف صادر شده که از این میزان، مجوز احداث ۶۰۰ مگاوات نیز صادر شده است.
وی افزود: حدود ۵۰ مگاوات ظرفیت تولید برق نیز در حال آمادهسازی است که حدود ۴۰ مگاوات آن وارد مدار شده و امیدواریم با برنامهریزی انجامشده، بخشی از این ظرفیت در هفته دولت به بهرهبرداری برسد.
استاندار چهارمحال و بختیاری همچنین به سرمایهگذاری در حوزه گردشگری اشاره کرد و گفت: از وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دعوت کردهایم تا در استان حضور پیدا کند و عملیات اجرایی یکی از طرحهای این حوزه نیز آغاز شود. در مجموع، بیش از یکهزار میلیارد تومان اعتبار و سرمایهگذاری در بخش گردشگری، هتلسازی، صنایع دستی و احیای بافتهای فرهنگی استان جذب شده است.
مردانی درباره حوزه صنعت نیز اظهار کرد: در بخش صنعت، سرمایهگذاریهای قابل توجهی در حوزه فولاد، پتروشیمی و صنایع کوچک و متوسط در استان انجام شده است. در سفر رئیسجمهور به چهارمحال و بختیاری نیز بخشی از طرحهای فولادی استان افتتاح شد و حدود ۲۵۰ میلیون دلار سرمایهگذاری جدید در حوزه فولاد و پتروشیمی و همچنین صنایع کوچک و متوسط به صورت ارزی انجام شده است.
وی با بیان اینکه اقدامات انجامشده حاصل تلاش مجموعه مدیریتی استان و همراهی دستگاههای مختلف است، گفت: با وجود تمام تلاشهایی که انجام شده، قطعاً با توجه به شرایط حاکم بر کشور، مشکلات و نارساییهایی نیز وجود داشته و دارد و ما این موضوع را میپذیریم.
استاندار چهارمحال و بختیاری با تأکید بر نقش رسانهها در انعکاس مسائل استان افزود: از اصحاب رسانه و روابط عمومیها انتظار دارم مسائل، اقدامات و مشکلات را به شکل شفاف و دقیق اطلاعرسانی کنند. ما نیز در مجموعه مدیریت استان خود را در کنار رسانهها میدانیم و از نقدهای سازنده استقبال میکنیم.
مردانی درباره سفرهای شهرستانی و نقش خبرنگاران محلی نیز گفت: در روزهای نخست اعلام سفرهای شهرستانی، اطلاعرسانی لازم انجام میشد، اما خبرنگاران شهرستانی این موضوع را مطرح کردند که وقتی خبرنگار از مرکز استان برای پوشش برنامهها اعزام میشود، پس نقش خبرنگاران شهرستان چیست؟ ما نیز پذیرفتیم که حق با آنهاست و تصمیم گرفتیم خبرنگاران شهرستانی خودشان در محل حضور پیدا کنند و اخبار مربوط به شهرستان را تهیه و منعکس کنند.
وی همچنین از راهاندازی «شنبههای سرمایهگذاری» در اتاق بازرگانی خبر داد و گفت: در این چارچوب، ۱۴ «کیف سرمایهگذاری» تهیه و تدوین و به دکتر دوستی، معاون اقتصادی وزیر کشور، ارائه شد که مورد استقبال قرار گرفت.
استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در همین زمینه عنوان شد که در نخستین جلسهای که وزیر کشور بخواهد در حوزه سرمایهگذاری در صداوسیما حضور پیدا کند، این الگو به وی ارائه شود تا ظرفیتها و اقدامات انجامشده در چهارمحال و بختیاری نیز معرفی شود.
مردانی در پایان تأکید کرد: اگر میخواهیم استان چهارمحال و بختیاری به موفقیت برسد،ید همه دست به دست هم دهیم و برای عمران، آبادانی و توسعه استان گامهای جدی و مؤثری برداریم.
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