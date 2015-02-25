ذخیره ۴۰ تنی معدن طلا در کردستان/ لزوم حذف خام فروشی معادن

به گزارش خبرنگار، محمد دره وزمی ظهر چهارشنبه در همایش اکتشاف عناصر فلزی با نگرش ویژه بر طلا در استان کردستان اظهار داشت: این ۴۰ تن طلا در دو منطقه سقز و ساری گونی وجود دارد.

وی افزود: کردستان به لحاظ ظرفیت و تناژ ذخایر قابل توجهی را ندارد ولی به لحاظ ارزش ریالی ذخایر استان قابل ملاحظه است.

رئیس سازمان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان بیان کرد: با توجه به بررسی های صورت گرفته ذخایر قطعی طلای کردستان ۱۰۰ تن است و این عدد قابل توجهی است و باید با تمام توان در این حوزه ورود پیدا کنیم.

دره وزمی یادآور شد: سال ۹۴ کار اکتشاف سقز تمام می شود و برای کسب پروانه و اکتشاف دوباره معدن طلای این منطقه به مزایده گذاشته می شود.

وی ادامه داد: خوشبختانه با توجه به پیگیری های مستمر بحث فراوری طلا در کردستان اتفاق افتاده است و تا دو سال آینده کارخانه طلا در ساری گونی راه اندازی می شود.

رئیس سازمان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان گفت: ظرفیت های خوبی در راستای توسعه همه جانبه در کردستان وجود دارد که باید به بالفعل تبدیل شوند.

دره وزمی اظهار داشت: نگرش مسئولان در بخش خصوص و دولتی به این ظرفیت ها باید تیزبینانه و مقتصدانه باشد تا بسترهای توسعه فراهم شود.

وی افزود: متاسفانه در حال حاضر نگرش به حوزه معدن کردستان خام فروشی است و این نگرش باید حذف شود تا بتوانیم شاهد توسعه استان و احداث کارخانه ها باشیم.

رئیس سازمان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان بیان کرد: از پدیده خام فروشی نه ارزش افزوده و نه اشتغالزایی نسیب کردستان می شود و از این رو باید با تعامل مناسب با دستگاه های مربوطه و سرمایه داران و برنامه ریزی مستمر بستر حذف خام فروشی معادن را در کردستان فراهم کنیم.

دره وزمی یادآور شد: احداث صنایع فراوری معادن برای فراوری معادن و جلوگیری از خام فروشی در اولویت کاری وزارت خانه و سازمان صنعت و معدن است.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۸ گونه ماده معدنی در کردستان داریم که شامل سنگ آهن، سیلیس، سنگ مرمر، طلا، سنگ لاشه و سنگ تزئینی است.

رئیس سازمان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در بحث سنگ آهن نیز متاسفانه شاهد خام فروشی هستیم و برای رفع مشکلات باید به دنبال احداث زنجیره ای فراوری و احداث کارخانه باشیم.

دره وزمی اظهار داشت: تولید فولاد حلقه های زیادی دارد و خوشبختانه در کردستان این حرکت آغاز شده است و در آینده می توانیم شاهد توسعه همه جانبه در کردستان باشیم.

وی افزود: در ایجاد حلقه ها به دنبال جذب سرمایه گذار هستیم و احداث این حلقه ها هم سرمایه و هم استغال را به دنبال دارد.

رئیس سازمان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان بیان کرد: در بحث سنگ باریت هم کردستان ظرفیت های ویژه ای داردو باید در این حوزه هم به صورت جد ورود پیدا کنیم و مانع از خام فروشی آن شویم.

دره وزمی در پایان یادآور شد: مطالعات اکتشافی کردستان در حال حاضر ناقص است و این بسیار مشکل ساز شده چرا که دو ورقه از ۱۸۰ ورقه نقشه اکتشفات کردستان را داریم و باید با تمام توان در این حوزه فعالیت داشته باشیم تا بتوانیم نواقص را جبران کنیم.