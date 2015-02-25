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۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۲۹

دره وزمی مطرح کرد:

ذخیره ۴۰ تنی معدن طلا در کردستان/ لزوم حذف خام فروشی معادن

ذخیره ۴۰ تنی معدن طلا در کردستان/ لزوم حذف خام فروشی معادن

سنندج – رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان گفت: در کل کشور ۳۴۰ ذخیره طلا داریم که ۴۰ تن آن مربوط به کردستان است.

به گزارش خبرنگار، محمد دره وزمی ظهر چهارشنبه در همایش اکتشاف عناصر فلزی با نگرش ویژه بر طلا در استان کردستان اظهار داشت: این ۴۰ تن طلا در دو منطقه سقز و ساری گونی وجود دارد.

وی افزود: کردستان به لحاظ ظرفیت و تناژ ذخایر قابل توجهی را ندارد ولی به لحاظ ارزش ریالی ذخایر استان قابل ملاحظه است.

رئیس سازمان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان بیان کرد: با توجه به بررسی های صورت گرفته ذخایر قطعی طلای کردستان ۱۰۰ تن است  و این عدد قابل توجهی است و باید با تمام توان در این حوزه ورود پیدا کنیم.

دره وزمی یادآور شد: سال ۹۴ کار اکتشاف سقز تمام می شود و برای کسب پروانه و اکتشاف دوباره معدن طلای این منطقه به مزایده گذاشته می شود.

وی ادامه داد: خوشبختانه با توجه به پیگیری های مستمر بحث فراوری طلا در کردستان اتفاق افتاده است و تا دو سال آینده کارخانه طلا در ساری گونی راه اندازی می شود.

رئیس سازمان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان گفت: ظرفیت های خوبی در راستای توسعه همه جانبه در کردستان وجود دارد که باید به بالفعل تبدیل شوند.

دره وزمی اظهار داشت: نگرش مسئولان در بخش خصوص و دولتی به این ظرفیت ها باید تیزبینانه و مقتصدانه باشد تا بسترهای توسعه فراهم شود.

وی افزود: متاسفانه در حال حاضر نگرش به حوزه معدن کردستان خام فروشی است و این نگرش باید حذف شود تا بتوانیم شاهد توسعه استان و احداث کارخانه ها باشیم.

رئیس سازمان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان بیان کرد: از پدیده خام فروشی نه ارزش افزوده و نه اشتغالزایی نسیب کردستان می شود و از این رو باید با تعامل مناسب با دستگاه های مربوطه و سرمایه داران و برنامه ریزی مستمر بستر حذف خام فروشی معادن را در کردستان فراهم کنیم.

دره وزمی یادآور شد: احداث صنایع فراوری معادن برای فراوری معادن و جلوگیری از خام فروشی در اولویت کاری وزارت خانه و سازمان صنعت و معدن است.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۸ گونه ماده معدنی در کردستان داریم که شامل سنگ آهن، سیلیس، سنگ مرمر، طلا، سنگ لاشه و سنگ تزئینی است.

رئیس سازمان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در بحث سنگ آهن نیز متاسفانه شاهد خام فروشی هستیم و برای رفع مشکلات باید به دنبال احداث زنجیره ای فراوری و احداث کارخانه باشیم.

دره وزمی اظهار داشت: تولید فولاد حلقه های زیادی دارد و خوشبختانه در کردستان این حرکت آغاز شده است و در آینده می توانیم شاهد توسعه همه جانبه در کردستان باشیم.

وی افزود: در ایجاد حلقه ها به دنبال جذب سرمایه گذار هستیم و احداث این حلقه ها هم سرمایه و هم استغال را به دنبال دارد.

رئیس سازمان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان بیان کرد: در بحث سنگ باریت هم کردستان ظرفیت های ویژه ای داردو باید در این حوزه هم به صورت جد ورود پیدا کنیم و مانع از خام فروشی آن شویم.

دره وزمی در پایان یادآور شد: مطالعات اکتشافی کردستان در حال حاضر ناقص است و این بسیار مشکل ساز شده چرا که دو ورقه از ۱۸۰ ورقه نقشه اکتشفات کردستان را داریم و باید با تمام توان در این حوزه فعالیت داشته باشیم تا بتوانیم نواقص را جبران کنیم.

کد مطلب 2506621

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